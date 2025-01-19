На круги своя. Сгоревший омский ресторан «Хочу Пури» возобновит свою работу

Posted 19 января, 04:57
Published 19 января, 04:57
Modified 19 января, 06:14
Updated 19 января, 06:14
Грузинский ресторан, пострадавший от возгорания кровли, вероятно, готовится к возобновлению своей деятельности и уже подыскивает соискателей сразу на несколько позиций.
В частности, руководство ресторана в лице ООО «МСМ Сити Групп» заинтересовано в управляющем и менеджере ресторана, а также в услугах специалиста по закупкам и снабжению. Кроме того, изменения произошли не только в «офисе» ресторана, но и на кухне — одной из последних публикаций стала вакансия су-шефа.
Как отмечается во всех представленных вакансиях, будущим местом работы соискателя станет здание по адресу Площадь Дзержинского, 1А — памятник архитектуры «Жилой дом М. А. Шаниной», датируемый 1900-ми годами. В нем же до пожара и размещался ресторан «Хочу Пури».
Напомним, огонь в историческом здании вспыхнул 5 июня 2024 года — как позже сообщали представители МЧС, огонь охватил кровлю здания из-за возгорания жировых отложений в воздуховоде. Инцидент обошелся без пострадавших — порядка 20 человек эвакуировались из здания самостоятельно, но смог перепугать множество омичей, так как дым от пожара охватил практически весь центр города.