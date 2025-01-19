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Posted 19 января, 04:57

Published 19 января, 04:57

Modified 19 января, 06:14

Updated 19 января, 06:14

Сгоревший ресторан «Хочу Пури» опубликовал новые вакансии для омичей

На круги своя. Сгоревший омский ресторан «Хочу Пури» возобновит свою работу

19 января 2025, 04:57
Фото: gorod55.ru. Сгоревший ресторан «Хочу Пури» опубликовал новые вакансии для омичей

Ресторан «Хочу Пури» открыл для омичей новые вакансии впервые после пожара

Об этом свидетельствуют объявления о поиске персонала, опубликованные в начале месяца на одной из интернет-площадок вакансий. Ресторан, переживший пожар, нуждается сразу в нескольких менеджерах и су-шефе.

Грузинский ресторан, пострадавший от возгорания кровли, вероятно, готовится к возобновлению своей деятельности и уже подыскивает соискателей сразу на несколько позиций.

В частности, руководство ресторана в лице ООО «МСМ Сити Групп» заинтересовано в управляющем и менеджере ресторана, а также в услугах специалиста по закупкам и снабжению. Кроме того, изменения произошли не только в «офисе» ресторана, но и на кухне — одной из последних публикаций стала вакансия су-шефа.

Скриншот «карточки» организации с актуальными вакансиями
Скриншот «карточки» организации с актуальными вакансиями. Фото: Информационный ресурс «Хэдхантер» (hh.ru)

Как отмечается во всех представленных вакансиях, будущим местом работы соискателя станет здание по адресу Площадь Дзержинского, 1А — памятник архитектуры «Жилой дом М. А. Шаниной», датируемый 1900-ми годами. В нем же до пожара и размещался ресторан «Хочу Пури».

Напомним, огонь в историческом здании вспыхнул 5 июня 2024 года — как позже сообщали представители МЧС, огонь охватил кровлю здания из-за возгорания жировых отложений в воздуховоде. Инцидент обошелся без пострадавших — порядка 20 человек эвакуировались из здания самостоятельно, но смог перепугать множество омичей, так как дым от пожара охватил практически весь центр города.

В центре Омска загорелся ресторан «Хочу Пури»
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#Илья Скобин#Омск#Ресторан#Новости#Историческое здание#Грузинская кухня#Вакансии#Хочу Пури
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