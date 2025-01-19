На круги своя. Сгоревший омский ресторан «Хочу Пури» возобновит свою работу

В частности, руководство ресторана в лице ООО «МСМ Сити Групп» заинтересовано в управляющем и менеджере ресторана, а также в услугах специалиста по закупкам и снабжению. Кроме того, изменения произошли не только в «офисе» ресторана, но и на кухне — одной из последних публикаций стала вакансия су-шефа.