Мотоциклом — дороже. Центробанк пересмотрел тарифы ОСАГО в Омской области

Аналогичная мотивировка решения об увеличении тарифов работает и в отношении мотоциклов, однако там есть и свои «отягощающие обстоятельства» — по данным регулятора, за последние годы ущерб от аварий, спровоцированных мотоциклистами, тоже вырос на 32%. Кроме того, для мотоциклистов пересмотрели и шкалу возраста-стажа, а также ввели дополнительные коэффициенты, рассчитываемые в зависимости от мощности двигателя транспортного средства — все это еще скажется на окончательной стоимости страхового полиса.