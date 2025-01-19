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Posted 19 января, 13:57

Published 19 января, 13:57

Modified 19 января, 13:59

Updated 19 января, 13:59

Федеральный регулятор пересмотрел тарифную политику в отношении полисов ОСАГО, зарегистрированных в Омской области

Мотоциклом — дороже. Центробанк пересмотрел тарифы ОСАГО в Омской области

19 января 2025, 13:57
Фото: gorod55.ru. Федеральный регулятор пересмотрел тарифную политику в отношении полисов ОСАГО, зарегистрированных в Омской области

Банк России сообщил о пересмотре тарифов и коэффициентов ОСАГО для омичей

Рост тарифов связан с увеличением убытков от некоторых видов транспорта. Кроме того, регулятор пересмотрел и территориальные коэффициенты — Омскую область затронуло как их снижение, так и повышение.

Уже 27 января некоторые ключевые показатели ОСАГО — тарифы и коэффициенты будут рассчитываться по новым правилам. Например, диапазон цен на общественный транспорт (троллейбусы, автобусы и даже трамваи) увеличится на 11, 57%. Схожие изменения коснутся грузовиков, не превышающих массу в 16 тонн, и мототранспорта — эти категории средств передвижения оказались одними из самых «убыточных», поскольку становятся инициаторами ДТП, где ущерб достигает 400 тыс рублей.

Аналогичная мотивировка решения об увеличении тарифов работает и в отношении мотоциклов, однако там есть и свои «отягощающие обстоятельства» — по данным регулятора, за последние годы ущерб от аварий, спровоцированных мотоциклистами, тоже вырос на 32%. Кроме того, для мотоциклистов пересмотрели и шкалу возраста-стажа, а также ввели дополнительные коэффициенты, рассчитываемые в зависимости от мощности двигателя транспортного средства — все это еще скажется на окончательной стоимости страхового полиса.

Примечательно, что стоимость полиса ОСАГО осталась неизменной для легковых автомобилей — но и здесь появятся некоторые нюансы, которые будут требовать внимания водителей. Например, теперь страховые компании обязаны учитывать водительский стаж иностранцев, зафиксированный в водительских правах зарубежного образца, но кроме этого, в ряде регионов изменился и территориальный коэффициент, используемый при расчетах стоимости страхования.

В Омской области эти изменения актуальны для тракторов, самоходных дорожно-строительных и машин иных типов вместе с прицепным оборудованием: с 0,6 он был увеличен до 0,66 единиц. Примечательно, что на территории Омска коэффициент для названых типов транспорта остался без изменений. Кроме того, рост значений затронет и полисы ОСАГО мультидрайв, чье действие распространяется на неограниченное число водителей одного и того же автомобиля.

Напомним, ранее Город55 разбирался в росте и множества других тарифов — например, на услуги ЖКХ. Однако одним лишь решением регулятора их сложно обосновать: немаловажную роль сыграло большое количество причин. Более подробно о них мы рассказали в одном из наших материалов.

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#Илья Скобин#Транспорт#Омская область#Тарифы#Центробанк#Страхование#ОСАГО#Новости#Показатели#Коэффициенты
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