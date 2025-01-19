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Posted 19 января, 08:29

Published 19 января, 08:29

Modified 19 января, 08:31

Updated 19 января, 08:31

Омская область вошла в число лидеров по числу закрывшихся компаний

Масштабирование или крах? Омская область заняла 2-е место по «смертности» бизнеса

19 января 2025, 08:29
Фото: gorod55.ru. Омская область вошла в число лидеров по числу закрывшихся компаний

В 2024 году в Омской области закрылось порядка 2,7 тыс компаний

Несмотря на снижение общего уровня «смертности» бизнеса — впервые с 2015 года доля закрывшихся предприятий уступила числу новых стартапов, в большей части регионов РФ по-прежнему сохраняется обратная ситуация: компании продолжают гибнуть. Исключением не стала и Омская область.

Согласно данным недавнего исследования аналитиков из группы компаний FinExpertiza, Омская область вошла в число регионов, где предприятия закрываются чаще всего: по информации ФНС, послужившей основой исследования, в 2024 году в Омске было зарегистрировано 1470 коммерческих организаций. Однако о процессе ликвидации того или иного бизнеса заявлялось куда чаще — в течение года было выявлено 2737 подобных фактов.

Разница между этими двумя показателями и привела Омскую область на второе место по количеству закрывшихся предприятий в Сибирском федеральном округе: лидером этого антирейтинга стала Новосибирская область (в этом регионе падение составило 1735 единиц), а третье место досталось Алтайскому краю — по итогам 2024 года в этом регионе «бизнес-рождаемость» просела на 1,1 тыс компаний.

По словам экспертов, глобальный же «ландшафт» экономики куда более позитивен: впервые за последние 9 лет статистика регистрации новых компаний продемонстрировала не убыль, а прирост: в 2024 году количество ликвидированных предприятий «обвалилось» на 20% — это порядка 203 тысяч самых разных компаний.

Кстати, самой частой причиной «смерти» предприятия стали решения налоговых органов — в 84,4% они и послужили причиной исключения бизнеса из ЕГРЮЛ. Владельцы же прикладывают руки к гибели своего предприятия значительно реже: инициатива собственников стала причиной ликвидации бизнеса лишь в 15,6% случаев, из которых 5,7 тыс предприятий прошли процедуру банкротства.

Примечательно, что прирост количества коммерческих организаций был зарегистрирован только в 40% регионах РФ: безусловным лидером рейтинга стала Москва — в столице прирост составил порядка 24,9 тыс новых компаний, в Донецкой народной республике и Московской области — в этих регионах прирост коммерческих организаций достиг 1,2 тыс и 1 тыс единиц соответственно.

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#Илья Скобин#Экономика#Бизнес#Омская область#Статистика#Новости#Новосибирская область#Алтайский край#Смертность бизнеса#Ликвидация предприятий#Финансовый анализ
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