Масштабирование или крах? Омская область заняла 2-е место по «смертности» бизнеса

Posted 19 января, 08:29
Published 19 января, 08:29
Modified 19 января, 08:31
Updated 19 января, 08:31
Согласно данным недавнего исследования аналитиков из группы компаний FinExpertiza, Омская область вошла в число регионов, где предприятия закрываются чаще всего: по информации ФНС, послужившей основой исследования, в 2024 году в Омске было зарегистрировано 1470 коммерческих организаций. Однако о процессе ликвидации того или иного бизнеса заявлялось куда чаще — в течение года было выявлено 2737 подобных фактов.
Разница между этими двумя показателями и привела Омскую область на второе место по количеству закрывшихся предприятий в Сибирском федеральном округе: лидером этого антирейтинга стала Новосибирская область (в этом регионе падение составило 1735 единиц), а третье место досталось Алтайскому краю — по итогам 2024 года в этом регионе «бизнес-рождаемость» просела на 1,1 тыс компаний.
По словам экспертов, глобальный же «ландшафт» экономики куда более позитивен: впервые за последние 9 лет статистика регистрации новых компаний продемонстрировала не убыль, а прирост: в 2024 году количество ликвидированных предприятий «обвалилось» на 20% — это порядка 203 тысяч самых разных компаний.
Кстати, самой частой причиной «смерти» предприятия стали решения налоговых органов — в 84,4% они и послужили причиной исключения бизнеса из ЕГРЮЛ. Владельцы же прикладывают руки к гибели своего предприятия значительно реже: инициатива собственников стала причиной ликвидации бизнеса лишь в 15,6% случаев, из которых 5,7 тыс предприятий прошли процедуру банкротства.
Примечательно, что прирост количества коммерческих организаций был зарегистрирован только в 40% регионах РФ: безусловным лидером рейтинга стала Москва — в столице прирост составил порядка 24,9 тыс новых компаний, в Донецкой народной республике и Московской области — в этих регионах прирост коммерческих организаций достиг 1,2 тыс и 1 тыс единиц соответственно.