Масштабирование или крах? Омская область заняла 2-е место по «смертности» бизнеса

Согласно данным недавнего исследования аналитиков из группы компаний FinExpertiza, Омская область вошла в число регионов, где предприятия закрываются чаще всего: по информации ФНС, послужившей основой исследования, в 2024 году в Омске было зарегистрировано 1470 коммерческих организаций. Однако о процессе ликвидации того или иного бизнеса заявлялось куда чаще — в течение года было выявлено 2737 подобных фактов.