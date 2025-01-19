Криминальный Омск: в каких округах города чаще грабят и нападают на людей

Posted 19 января, 06:00
Published 19 января, 06:00
Modified 19 января, 06:00
Updated 19 января, 06:00
В 2024 году на улицах Омска произошло 111 грабежей и 34 разбойных нападения. Речь идет, разумеется, только о зарегистрированных преступлениях. Такие данные Городу55 предоставили в региональной прокуратуре. Выясняем, какой округ Омска самый безопасный, а где прогулка по темным улицам может обернуться неприятными последствиями.
В ЛАО за прошедшие 12 месяцев 2024 года зафиксировали 15 грабежей и 5 разбоев. Это самый низкий показатель среди городских округов. Народная криминальная слава Порт-Артура и Московки не бьется с официальными цифрами статистики преступлений.
Тем не менее, вот один из случаев. В июне 34-летний омич возвращался домой с остановки «5-я Ленинградская», где встретил знакомого. Последний представил потерпевшего своему приятелю. Мужчины решили вместе выпить, однако во время застолья возник конфликт.
Новоиспеченный приятель несколько раз ударил потерпевшего по лицу, а затем забрал его сумку, в которой находились личные вещи: телефон, ключи от квартиры, кепка и 300 рублей наличными. Общий ущерб составил всего 3900 рублей, а вот статья, по которой завели дело на мужчину, предусматривает до 7 лет лишения свободы. Злоумышленника задержали по горячим следам. На допросе он даже не смог объяснить, из-за чего произошла ссора.
Также в Ленинском округе в 2024 году произошло 4 убийства и 21 раз у пострадавших зафиксировали тяжкие телесные повреждения. Изнасилованиями в прошлом году ЛАО не «отметился» ни разу.
Чуть менее безопасным стал Октябрьский округ, в который также входит довольно серьезная территория с дачами и микрорайон Осташково. Чкаловский и Кордный поселки считаются среди омичей не очень спокойными районами. В 2024 году в ОАО поступили заявления о 20 грабежах и 7 разбойных нападениях.
Так, в июне в полицию обратилась 87-летняя жительница Октябрьского округа. Пенсионерка рассказала, что неизвестный выхватил у нее сумку, когда она шла в гости к родственникам. В сумке лежали документы, мобильный телефон и пять тысяч рублей.
Нападавшего задержали на Космическом проспекте. Он был пьян и держал в руках похищенный телефон. У 44-летнего мужчины изъяли 4 400 рублей, остальные деньги он потратил на шоколадки и спиртное.
В прошлом году в Октябрьском округе также произошло 8 убийств и 18 «тяжких телесных». Заявлений об изнасилованиях не поступало.
В Советском округе в прошлом году потерпевшие 25 раз обращались в правоохранительные органы с заявлениями о грабежах и 6 раз сообщали о разбойных нападениях. Дурную славу в САО приобрели отдельные уголки Нефтяников и Первомайки.
Так, в начале прошлого года омич украл огромного медведя из цветочного магазина на глазах у продавца. Преступление произошло на улице Бархатовой. Мужчина зашел якобы выбрать цветы, а сам схватил плюшевую игрушку стоимостью 6 тысяч рублей и убежал.
На место выехал ЧОП. Мужчину задержали рядом с остановкой «Кинотеатр Первомайский» и передали полицейским. Злоумышленник собирался подарить медведя своей подруге, но романтическая история закончилась уголовным делом по статье «Грабеж».
В прошлом году в Советском округе произошло 13 убийств, 1 изнасилование и 38 преступлений, закончившихся тяжкими телесными повреждениями.
КАО — второй по опасности округ Омска. В 2024 году на улицах Левобережья и Старого Кировска зафиксировали 26 грабежей и 5 разбойных нападений. В криминальном рейтинге омичей округ «славится» поселком Солнечным и обширным частным сектором.
Летом на улице 12-я Самарская 40-летний мужчина напал на таксиста. Водитель привез по адресу пассажирку и собирался завершить заказ. В это время к нему подошел незнакомец, чтобы «договориться» о поездке. Таксист отказался, что и стало причиной конфликта. Нападавший достал нож, пробил колесо машины, а после забрал у водителя выручку. Злоумышленника задержали, им оказался сожитель пассажирки.
В Кировском округе в 2024 году также произошло 10 убийств, 23 «тяжких телесных» и 4 изнасилования.
«Лидером» криминального рейтинга стал Центральный округ — вероятно, из-за большой территории округа. В 2024 году здесь произошло 25 грабежей и 11 разбоев. «Злачными» местечками ЦАО считаются Амурский поселок, частный сектор Восточных, Ремесленных и Северных улиц.
Но иногда преступления происходят и на самых оживленных магистралях. Так, на проспекте Маркса неизвестный мужчина зашел в ларек с горячим питанием и напал на продавщицу. Злоумышленник ударил 61-летнюю женщину по лицу, а затем забрал телефон и деньги. Общая сумма ущерба составила 11 200 рублей.
Полицейским удалось быстро установить личность нарушителя. Им оказался ранее судимый 29-летний мужчина. На свободе он успел провести только три недели. Рецидивиста задержали в торговом комплексе на Левом берегу, украденные вещи он успел продать.
Таким образом, Центральный округ по итогам года получает звание самого криминального. Далее в порядке уменьшения количества грабежей и разбоев идут Кировский, Советский, Октябрьский и Ленинский.
В целом же в прокуратуре отмечают, что преступность в Омской области за год снизилась на 11,5%. Всего в регионе зарегистрировали 21,5 тысячу преступлений, что на 2,8 тысячи меньше, чем в 2023 году.