Криминальный Омск: в каких округах города чаще грабят и нападают на людей

Новоиспеченный приятель несколько раз ударил потерпевшего по лицу, а затем забрал его сумку, в которой находились личные вещи: телефон, ключи от квартиры, кепка и 300 рублей наличными. Общий ущерб составил всего 3900 рублей, а вот статья, по которой завели дело на мужчину, предусматривает до 7 лет лишения свободы. Злоумышленника задержали по горячим следам. На допросе он даже не смог объяснить, из-за чего произошла ссора.