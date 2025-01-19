Грузинская кухня, рост стоимости ОСАГО и «созвездие ястребов». Омск в воскресенье

Posted 19 января, 14:20
Published 19 января, 14:20
Modified 19 января, 14:22
Updated 19 января, 14:22
Не будем затягивать — честь представлять омский хоккей досталась Риду Буше и Семену Чистякову: форвард и защитник станут участниками дивизиона Чернышева — в этом качестве им и предстоит выступать на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске, 8 и 9 февраля. К слову, для них это точно будет новым опытом — оба игрока дебютанты Матча звезд.
Пожар, практически уничтоживший летом кровлю историческое здания дома М. А. Шаниной, стал серьезным ударом не только для культурного наследия, но и любителей грузинской кухни, «перечеркнув» регулярную работу ресторана «Хочу Пури». Однако все возвращается «на круги своя» — заведение уже занимается поиском соискателей на несколько ключевых позиций, что может свидетельствовать о скором возобновлении приема гостей.
А ведь в ГАИ предупреждали: соблюдение правил дорожного движение может уберечь не только от «недоразумений» на дороге, но и от повышения стоимости содержания своей «ласточки». Хотя, водители легковушек могут быть спокойны — в тарификации их полисов ОСАГО изменений не было замечено. Однако главные «нарушители спокойствия» на дорогах — общественный транспорт, мотоциклы и небольшие грузовики станут еще дороже в страховании.