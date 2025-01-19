Грузинская кухня, рост стоимости ОСАГО и «созвездие ястребов». Омск в воскресенье

А ведь в ГАИ предупреждали: соблюдение правил дорожного движение может уберечь не только от «недоразумений» на дороге, но и от повышения стоимости содержания своей «ласточки». Хотя, водители легковушек могут быть спокойны — в тарификации их полисов ОСАГО изменений не было замечено. Однако главные «нарушители спокойствия» на дорогах — общественный транспорт, мотоциклы и небольшие грузовики станут еще дороже в страховании.