Досуг в разных мирах. Какие игры на консоли чаще всего покупали омичи в 2024 году

Продолжение культовой саги, вобравшей в себя как элементы культуры разных эпох, так и общечеловеческие дилеммы — например, проблему отцов и детей, — очень успешно стартовало еще в 2018 году. А значит, Sony Interactive не могла оставить фанатов без сиквела. Сам проект вышел в релиз еще в 2022 году, однако своей актуальности не потерял — во многом, благодаря выходу игры на ПК осенью минувшего года.