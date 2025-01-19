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Posted 19 января, 10:20

Published 19 января, 10:20

Modified 19 января, 11:29

Updated 19 января, 11:29

Аналитики сервисов Avito назвали самые популярные игры среди омичей, предпочитающих консоли

Досуг в разных мирах. Какие игры на консоли чаще всего покупали омичи в 2024 году

19 января 2025, 10:20
Фото: gorod55.ru. Аналитики сервисов Avito назвали самые популярные игры среди омичей, предпочитающих консоли

Аналитики Avito назвали самые популярные консольные игры у омичей

Миры видеоигр — способ отдохнуть и весело провести время. Не удивительно, что их рынок буквально «ломится» от самых разных предложений: это и инди-проекты и ААА-игры, чей бюджет иногда равен фильмам. Затраты стараются окупать — и поэтому многие «тайтлы» игроки приобретают на вторичном рынке.

Такая ситуация наиболее актуальна для постоянных пользователей консолей: к сожалению, многие интернет-сервисы для них недоступны и теперь покупка-продажа физических изданий видеоигр стала одним из основных способов прикупить понравившийся проект.

Некоторые их выборы и стали объектом внимания аналитиков популярной интернет-площадки объявлений Avito.

Hogwarts Legacy

Книжная вселенная Гарри Поттера покорила не одно поколение читателей, и, несомненно, была удачной с точки зрения коммерции. Поэтому появление видеоигры, чье действие будет разворачиваться в уже знакомых «декорациях» было лишь вопросом времени. Однако, как и любая другая игра, Hogwarts Legacy столкнулась с некоторыми «условностями» в своем повествовании: в отличие от «канона», игроков ждет поступление сразу на 5-й курс школы чародейства — обучаться придется буквально на ходу.

Но трудностями омских поклонников видеоигр испугать сложно: особенно быстрые игроки оперативно прошли весь сюжет на самых разных консолях и выставили диски на продажу: цена на них варьировалась от 2,7 тыс рублей для «зеленых» консолей Xbox One и до 3 тысяч — так оценивались издания для PS4 и PS5. К слову, в ритейле такие же издания продавались за 4-6 тыс рублей.

FIFA 25

Покупка одной и той же игры из года в год — практически «ритуал» для многих фанатов самых разных симуляторов. Такая же «участь» не миновала и последнее издание популярной спортивной видеоигры: в 25-й части разработчики подкорректировали графику, добавили новый игровой режим Rush, добавили новые механики и множество других нюансов, о которых подробнее расскажет только самый преданный фанат «фифы».

Вот только вместе с новыми механиками ощутимо подскочила и стоимость самой игры: физическое издание спортивного симулятора на «вторичке» продавалось по стоимости от 6 тысяч рублей. В рознице — цены также стартовали от 6 тысяч, но верхняя их планка терялась на уровне 9-10 тысяч рублей.

Кстати, для 5 поколения консолей от Sony игра была несколько дешевле — все же «четверка» распространена куда сильнее и игроки это прекрасно понимают.

God of War: Ragnarök

Продолжение культовой саги, вобравшей в себя как элементы культуры разных эпох, так и общечеловеческие дилеммы — например, проблему отцов и детей, — очень успешно стартовало еще в 2018 году. А значит, Sony Interactive не могла оставить фанатов без сиквела. Сам проект вышел в релиз еще в 2022 году, однако своей актуальности не потерял — во многом, благодаря выходу игры на ПК осенью минувшего года.

Конечно, без противоречий в фанатском сообществе не обошлось — игроки спорили о соответствии игры скандинавской мифологии, но сам проект удался, собрав множество наград мирового уровня. Правда, насколько отразились эти факторы на цене покупки диска с рук — судить сложно: физическое издание продавалось по цене от 2,9 тыс до 3,8 тысяч рублей в зависимости от поколения консоли. В рознице же издание оценивалось от 6 тысяч рублей (цена варьировалась в зависимости от консоли и магазина).

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Новости#2024#Видеоигры#Консоли#Игровые диски
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