Досуг в разных мирах. Какие игры на консоли чаще всего покупали омичи в 2024 году

Posted 19 января, 10:20
Published 19 января, 10:20
Modified 19 января, 11:29
Updated 19 января, 11:29
Такая ситуация наиболее актуальна для постоянных пользователей консолей: к сожалению, многие интернет-сервисы для них недоступны и теперь покупка-продажа физических изданий видеоигр стала одним из основных способов прикупить понравившийся проект.
Некоторые их выборы и стали объектом внимания аналитиков популярной интернет-площадки объявлений Avito.
Hogwarts Legacy
Книжная вселенная Гарри Поттера покорила не одно поколение читателей, и, несомненно, была удачной с точки зрения коммерции. Поэтому появление видеоигры, чье действие будет разворачиваться в уже знакомых «декорациях» было лишь вопросом времени. Однако, как и любая другая игра, Hogwarts Legacy столкнулась с некоторыми «условностями» в своем повествовании: в отличие от «канона», игроков ждет поступление сразу на 5-й курс школы чародейства — обучаться придется буквально на ходу.
Но трудностями омских поклонников видеоигр испугать сложно: особенно быстрые игроки оперативно прошли весь сюжет на самых разных консолях и выставили диски на продажу: цена на них варьировалась от 2,7 тыс рублей для «зеленых» консолей Xbox One и до 3 тысяч — так оценивались издания для PS4 и PS5. К слову, в ритейле такие же издания продавались за 4-6 тыс рублей.
Покупка одной и той же игры из года в год — практически «ритуал» для многих фанатов самых разных симуляторов. Такая же «участь» не миновала и последнее издание популярной спортивной видеоигры: в 25-й части разработчики подкорректировали графику, добавили новый игровой режим Rush, добавили новые механики и множество других нюансов, о которых подробнее расскажет только самый преданный фанат «фифы».
Вот только вместе с новыми механиками ощутимо подскочила и стоимость самой игры: физическое издание спортивного симулятора на «вторичке» продавалось по стоимости от 6 тысяч рублей. В рознице — цены также стартовали от 6 тысяч, но верхняя их планка терялась на уровне 9-10 тысяч рублей.
Кстати, для 5 поколения консолей от Sony игра была несколько дешевле — все же «четверка» распространена куда сильнее и игроки это прекрасно понимают.
God of War: Ragnarök
Продолжение культовой саги, вобравшей в себя как элементы культуры разных эпох, так и общечеловеческие дилеммы — например, проблему отцов и детей, — очень успешно стартовало еще в 2018 году. А значит, Sony Interactive не могла оставить фанатов без сиквела. Сам проект вышел в релиз еще в 2022 году, однако своей актуальности не потерял — во многом, благодаря выходу игры на ПК осенью минувшего года.
Конечно, без противоречий в фанатском сообществе не обошлось — игроки спорили о соответствии игры скандинавской мифологии, но сам проект удался, собрав множество наград мирового уровня. Правда, насколько отразились эти факторы на цене покупки диска с рук — судить сложно: физическое издание продавалось по цене от 2,9 тыс до 3,8 тысяч рублей в зависимости от поколения консоли. В рознице же издание оценивалось от 6 тысяч рублей (цена варьировалась в зависимости от консоли и магазина).