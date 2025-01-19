Безвредная газировка! Омский медик назвал три полезных сладких напитка

Posted 19 января, 03:25
Published 19 января, 03:25
Modified 19 января, 03:25
Updated 19 января, 03:25
Многие любят газированные напитки, но даже не догадываются насколько они вредны из-за большого содержания сахара. Но, как выяснилось, есть среди них и безопасные варианты. Омский нутрициолог и дерматолог Сергей Стародубцев рассказал Городу55 о них.
«Если вы пьете газировку пару раз в месяц в небольших объемах, то ничего страшного не произойдет. Но если частота ее потребления немного выше, то стоит внимательно отнестись к выбору», — заключил Стародубцев.
Напомним, что Минфин России планирует увеличить акциз для сладких напитков. Поправки в Налоговый кодекс внесли на рассмотрение комиссии по законопроектной деятельности в середине октября. Таким образом в правительстве надеются на снижение уровня потребления сахара.
Отметим, что налог на безалкогольные напитки с добавлением сахара или иных подсластителей размером 7 рублей за 1 литр существует в России с 1 июля 2023 года. Под его действие прежде всего попадают сладкие газированные напитки, количество углеводов в которых превышает 5 грамм на 100 миллилитров. Соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы, молочная продукция и некоторые другие категории напитков акцизом не облагаются.
«Вред сахара не то что не опровергается, он муссируется везде. Несмотря на то что мы научились лечить сахарный диабет, разработали очень много современных препаратов и уколов, у нас есть помпы, которые подкалывают инсулин, во всем мире, в том числе в России, заболеваемость сахарным диабетом растет как среди детей, так и среди взрослых. Не радует и статистика по ожирению — им у нас страдает порядка 40 миллионов людей, и каждый год эта цифра растет. По абсолютному числу людей с ожирением мы входим в десятку лидеров», — рассказала директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова.