gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 января, 03:25

Published 19 января, 03:25

Modified 19 января, 03:25

Updated 19 января, 03:25

Безвредная газировка! Омский медик назвал три полезных сладких напитка

Безвредная газировка! Омский медик назвал три полезных сладких напитка

19 января 2025, 03:25
Фото: 1MI.
Узнайте, какой газировке лучше отдать предпочтение. Ее можно легко найти на полках магазинов.

Многие любят газированные напитки, но даже не догадываются насколько они вредны из-за большого содержания сахара. Но, как выяснилось, есть среди них и безопасные варианты. Омский нутрициолог и дерматолог Сергей Стародубцев рассказал Городу55 о них.

  • Байкал Черноголовка. В составе есть экстракты элеутерококка и черного чая, а также масла кардамона, эвкалипта, лимона. Обычная калорийность газировок — 40-42 ккал на 100 грамм. В Байкале — 17 ккал на 100 г.
  • Квас. По словам врача, это отличный низкокалорийный газированный напиток, богатый лакто- и бифидобактериями, некоторыми витаминами и микроэлементами.
  • Чайный гриб. Источник пробиотиков, ферментов, полифенолов, витамина С, витаминов группы В, хлорофилла.
«Если вы пьете газировку пару раз в месяц в небольших объемах, то ничего страшного не произойдет. Но если частота ее потребления немного выше, то стоит внимательно отнестись к выбору», — заключил Стародубцев.
Фото: 1MI

Напомним, что Минфин России планирует увеличить акциз для сладких напитков. Поправки в Налоговый кодекс внесли на рассмотрение комиссии по законопроектной деятельности в середине октября. Таким образом в правительстве надеются на снижение уровня потребления сахара.

Отметим, что налог на безалкогольные напитки с добавлением сахара или иных подсластителей размером 7 рублей за 1 литр существует в России с 1 июля 2023 года. Под его действие прежде всего попадают сладкие газированные напитки, количество углеводов в которых превышает 5 грамм на 100 миллилитров. Соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы, молочная продукция и некоторые другие категории напитков акцизом не облагаются.

«Вред сахара не то что не опровергается, он муссируется везде. Несмотря на то что мы научились лечить сахарный диабет, разработали очень много современных препаратов и уколов, у нас есть помпы, которые подкалывают инсулин, во всем мире, в том числе в России, заболеваемость сахарным диабетом растет как среди детей, так и среди взрослых. Не радует и статистика по ожирению — им у нас страдает порядка 40 миллионов людей, и каждый год эта цифра растет. По абсолютному числу людей с ожирением мы входим в десятку лидеров», — рассказала директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова.
Омский диетолог рассказала, как и зачем вести дневник питания
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Общество#Омск#Сахар#Сахарный диабет#Байкал#Здоровое питание#Ожирение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика