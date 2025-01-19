Безвредная газировка! Омский медик назвал три полезных сладких напитка

Отметим, что налог на безалкогольные напитки с добавлением сахара или иных подсластителей размером 7 рублей за 1 литр существует в России с 1 июля 2023 года. Под его действие прежде всего попадают сладкие газированные напитки, количество углеводов в которых превышает 5 грамм на 100 миллилитров. Соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы, молочная продукция и некоторые другие категории напитков акцизом не облагаются.