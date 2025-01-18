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Posted 18 января, 13:47

Published 18 января, 13:47

Modified 18 января, 13:47

Updated 18 января, 13:47

На Левом берегу Омска отключили свет

Жители омского Левобережья внезапно остались без электричества

18 января 2025, 13:47
Фото: 1MI. На Левом берегу Омска отключили свет
С проблемой столкнулись жители улиц Солнечной, Рокоссовского и 3-й Любинской.

Вечером субботы жители Левого берега пожаловались на неожиданное отключение электричества. Жительница дома по улице 3-я Любинская сообщила о проблеме редакции Города55. Омича также отметила перебои с сотовой связью.

Похожие жалобы, но уже с других улиц, появились в городских пабликах. В схожей ситуации оказались омичи из домов по улицам Солнечной и Рокоссовского, пишет «Инцидент Омск».

Город55 обратился за комментарием по ситуации в «Омскэлектро».

Напомним, что несколько дней назад жители пятиэтажки в Октябрьском округе остались без света на двое суток.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Жалобы#Отключение электричества#Электроэнергия#Новости#Жалоба#Отключение#Жалобы жителей
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