Жители омского Левобережья внезапно остались без электричества

Posted 18 января, 13:47
Published 18 января, 13:47
Modified 18 января, 13:47
Updated 18 января, 13:47
Вечером субботы жители Левого берега пожаловались на неожиданное отключение электричества. Жительница дома по улице 3-я Любинская сообщила о проблеме редакции Города55. Омича также отметила перебои с сотовой связью.
Похожие жалобы, но уже с других улиц, появились в городских пабликах. В схожей ситуации оказались омичи из домов по улицам Солнечной и Рокоссовского, пишет «Инцидент Омск».
Город55 обратился за комментарием по ситуации в «Омскэлектро».
Напомним, что несколько дней назад жители пятиэтажки в Октябрьском округе остались без света на двое суток.