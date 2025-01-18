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Posted 18 января, 08:13

Published 18 января, 08:13

Modified 18 января, 08:22

Updated 18 января, 08:22

Омич стал виновником смертельной аварии

Возбуждено дело: омич стал виновником смертельного ДТП в Нефтеюганске

18 января 2025, 08:13
Фото: 1MI. Омич стал виновником смертельной аварии
55-летний мужчина выехал на встречную полосу на КамАЗе и врезался в две машины.

Следователи Нефтеюганска возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) в отношении 55-летнего омича.

По предварительной версии, мужчина управлял КамАЗом и выехал на встречную полосу, где в тот момент проезжали автомобили Freightliner и Sitrak, ими управляли водители 41 и 30 лет. Произошло столкновение.

В результате аварии водитель Freightliner скончался на месте ДТП от полученных травм до приезда медиков.

Напомним, что несколько дней назад автобус с 40 пассажирами вылетел на тротуар после жесткого ДТП. Авария произошла на Красном Пути, никто из находившихся в салоне людей, включая водителя, не пострадал.

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