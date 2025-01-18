Возбуждено дело: омич стал виновником смертельного ДТП в Нефтеюганске

Posted 18 января, 08:13
Published 18 января, 08:13
Modified 18 января, 08:22
Updated 18 января, 08:22
Следователи Нефтеюганска возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) в отношении 55-летнего омича.
По предварительной версии, мужчина управлял КамАЗом и выехал на встречную полосу, где в тот момент проезжали автомобили Freightliner и Sitrak, ими управляли водители 41 и 30 лет. Произошло столкновение.
В результате аварии водитель Freightliner скончался на месте ДТП от полученных травм до приезда медиков.
Напомним, что несколько дней назад автобус с 40 пассажирами вылетел на тротуар после жесткого ДТП. Авария произошла на Красном Пути, никто из находившихся в салоне людей, включая водителя, не пострадал.