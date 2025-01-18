В тесноте и с советским шиком. За сколько продают самые дешевые студии в Омске

Posted 18 января, 05:30
Published 18 января, 05:30
Modified 18 января, 05:30
Updated 18 января, 05:30
Покупка квартиры приличной площади в новостройках становится в последние годы недосягаемой мечтой многих омичей. В ипотечных рейтингах наш регион стабильно оказывается в «хвосте»: копить на первоначальный взнос по ипотеке омичам, по оценкам аналитиков, нужно 4,4 года. Добавим к этому ключевую ставку на уровне 21% годовых, отсутствие массовой льготной ипотеки и ухудшение условий по ряду других адресных программ, и ситуация становится еще более грустной.
Однако на рынке, чаще всего вторичном, все же есть доступные предложения. В подборке Города55 — рассказываем, какие квартиры-студии в Омске можно найти на популярных сайтах объявлений и приобрести менее чем за 1,8 млн рублей. Спойлер: их объединяет не только скромная площадь, но и расположение исключительно в советских пятиэтажках.
Самой маленькой по площади в нашем «топе» стала студия или, как говорится в объявлении, комната в доме малосемейного типа на проспекте Мира, 82/2. 11,7 «квадратов» оценили в 1,7 млн рублей.
Из плюсов: в помещении выполнен ремонт, студия выглядит светлой и уютной. Объект подходит под ипотеку: правда, при первоначальном платеже в 510 тысяч рублей, ежемесячно в течение 20 лет придется отдавать около 25 тысяч.
«Выделенa зонa для ванной — установленa душевая кабина и унитаз. В кухонной зоне есть раковинa и рабочая зонa для приготовления пищи. Качественная входная дверь», — сообщил продавец.
Сам дом — кирпичная пятиэтажка в Нефтяниках — довольно старенький. Его построили в 1966 году. Но, возможно, кого-то заинтересует расположение пятиэтажки. Она находится напротив первого корпуса ОмГУ.
Следующая студия не ушла далеко от предыдущего варианта по просторности. Площадь квартиры составляет 12,5 кв. м, на которых удалось уместить душевую, туалет, стиральную машину и кухню. Находится студия в пятиэтажке 1974 года постройки на улице Бородина, 44Б в микрорайоне Заозерный. Приобрести ее можно за 1,29 млн рублей, то есть стоимость «квадрата» достигает 107 тысяч.
«Есть еще общий унитаз и душевая на несколько хозяев. Рядом тожe все: магазины, рынок, школы, детские сады», — отметили в объявлении.
Вблизи дома также расположена городская поликлиника и несколько остановок общественного транспорта, так что проблем с поездками на пассажирском транспорте не должно возникнуть.
Еще одну студию площадью 12 кв. м продают в пятиэтажном общежитии, построенном в 1974 году и расположенном на Декабристов, 155 недалеко от ипподрома. Стоимость светлой и уютной квартиры составляет 1,599 млн рублей.
Продавец в объявлении указал на развитую инфраструктуру. Рядом с домом есть школа, детсад, больницы и магазины. В самой пятиэтажке, которой недавно исполнилось 50 лет, отремонтирована крыша, заменены трубы. И подъезд, и этаж находятся в хорошем состоянии.
«Места общего пользования поддерживаются в чистоте, хорошие соседи. В студии выполнен качественный ремонт с полной заменой электропроводки. Новая входная дверь с зеркалом, в санузле новая сантехника, душевая кабина, кафель. Новый кухонный гарнитур, есть стиральная машина», — уточнили в объявлении.
На очереди — квартира площадью 13 «квадратов» снова в пятиэтажке (на Арктической, 47), но уже 1975 года постройки. Стать ее новым владельцем можно за 1,45 млн рублей. Однако приобрести объект в ипотеку, как отметили в объявлении, не получится.
«Очень теплая и уютная. He угловая. В квартирe сделан свежий ремонт, обои, новая сантехникa и канализация, новый натяжной потолок, ламинат. Остается кухонный гарнитур», — сообщил продавец.
Подъезду в пятиэтажке, судя по фото, не помешал бы ремонт. Сама же квартира выглядит чистой и аккуратной. Остановки общественного транспорта находятся вблизи дома, правда, через них ходит всего два маршрута. Из другой инфраструктуры — рядом МФЦ, поликлиника, детсад и школа.
За 1,29 млн рублей можно приобрести студию площадью 17 кв. м в пятиэтажке на Вострецова, 5/1 (район Московки-2). Дом общажного типа возвели в 1982 году, продаваемая квартира находится на последнем этаже.
«Квартиpa светлая, очень теплая, не угловая. Выполнен косметический ремонт, окнo ПВХ, замененa входная дверь, новый радиатор отопления, натяжной потолок», — уточнили в объявлении.
В студию заведена вода, поэтому новый владелец сможет спокойно пользоваться стиральной машиной и раковиной. К тому же ему достанется вся мебель от прежнего собственника — это встроенный шкаф-купе, кухонный гарнитур, стол со стульями, диван.
«Туалет и душ в коридоре, содержатся в чистоте. Дом кирпичный, теплый, с хорошей шумоизоляцией. В настоящее время идут работы по замене крыши дома», — добавил продавец.
Студию площадью 16,9 кв. м, которая, по словам продавца, теплая и уютная, оценили в 1,63 млн рублей. Находится она в пятиэтажке 1962 года постройки (самый старый дом в нашей подборке) на 4-й Транспортной, 54.
«Сделан ремонт, установлено новое окнo ПВX, новая сантехника, ванна отделанa кафелем, натяжные потолки с точечными светильниками. Комфортный третий этаж, не угловая. B секции установлена железная дверь c домофоном, также и в домe. Дом обслуживается управляющей компанией, поддерживается порядок», — описал плюсы предложения продавец.
По соседству с пятиэтажным домом находится школа, ее даже видно из окна, а также остановка общественного транспорта. Собственник, кстати, рассматривает только чистую продажу (за наличный расчет или с применением всех видов сертификатов), взять студию в ипотеку не получится.
Последняя квартира в нашей подборке находится в пятиэтажном общежитии на 3-й Молодежной, 62/1. За 17,4 кв. м придется выложить 1,749 млн рублей.
«Уютная студия со свежим ремонтом из современных материалов, со своим санузлом (душевая кабина, раковина c пьедесталом, унитаз), водонагреватель Ariston, окно ПВХ, новая добротная входная дверь, новый радиатор отопления», — рассказали в объявлении.
Дом построили в 1976 году. Из явных плюсов — вблизи находится огромная березовая роща. Новый собственник сможет прогуливаться по тропинкам среди зелени, которая в большинстве мест Омска исчезает, и дышать свежим воздухом. Из минусов — отдаленность от центра города и не слишком большое число маршрутов, которые ходят через ближайшую остановку.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске появились объявления от переселенцев из аварийных домов о продаже полученных квартир. В недавно достроенной многоэтажке на 1-й Ленинградской (строительный адрес — 6-я Станционная) жильцы избавляются от четырех «однушек», двух «двушек», одной «трешки» и двух студий.