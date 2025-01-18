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Posted 18 января, 05:30

Published 18 января, 05:30

Modified 18 января, 05:30

Updated 18 января, 05:30

Площадь самых маленьких студий не достигает даже 12 «квадратов»

В тесноте и с советским шиком. За сколько продают самые дешевые студии в Омске

18 января 2025, 05:30
Фото: Изображение Midjourney. Площадь самых маленьких студий не достигает даже 12 «квадратов»

Составлен топ дешевых продаваемых студий в Омске

Площадь студий в подборке Города55 варьируется от 11 до 18 кв. м. В материале — рассказываем, где находятся дешевые «апартаменты», и показываем, как выглядит такое жилье.

Покупка квартиры приличной площади в новостройках становится в последние годы недосягаемой мечтой многих омичей. В ипотечных рейтингах наш регион стабильно оказывается в «хвосте»: копить на первоначальный взнос по ипотеке омичам, по оценкам аналитиков, нужно 4,4 года. Добавим к этому ключевую ставку на уровне 21% годовых, отсутствие массовой льготной ипотеки и ухудшение условий по ряду других адресных программ, и ситуация становится еще более грустной.

Однако на рынке, чаще всего вторичном, все же есть доступные предложения. В подборке Города55 — рассказываем, какие квартиры-студии в Омске можно найти на популярных сайтах объявлений и приобрести менее чем за 1,8 млн рублей. Спойлер: их объединяет не только скромная площадь, но и расположение исключительно в советских пятиэтажках.

Мини-квартира в малосемейке напротив ОмГУ

Самой маленькой по площади в нашем «топе» стала студия или, как говорится в объявлении, комната в доме малосемейного типа на проспекте Мира, 82/2. 11,7 «квадратов» оценили в 1,7 млн рублей.

Из плюсов: в помещении выполнен ремонт, студия выглядит светлой и уютной. Объект подходит под ипотеку: правда, при первоначальном платеже в 510 тысяч рублей, ежемесячно в течение 20 лет придется отдавать около 25 тысяч.

«Выделенa зонa для ванной — установленa душевая кабина и унитаз. В кухонной зоне есть раковинa и рабочая зонa для приготовления пищи. Качественная входная дверь», — сообщил продавец.
Кирпичную пятиэтажку на проспекте Мира построили в 1966 году
Площадь студии — меньше 12 «квадратов»
В квартире сделали ремонт
Нашлось место и для мини-кухонного гарнитура
Двери в комнате нет, но зато проход оформлен в виде арки
Кирпичную пятиэтажку на проспекте Мира построили в 1966 году. Фото: Скриншот сайта «Яндекс.Карты»

Сам дом — кирпичная пятиэтажка в Нефтяниках — довольно старенький. Его построили в 1966 году. Но, возможно, кого-то заинтересует расположение пятиэтажки. Она находится напротив первого корпуса ОмГУ.

Туалет в метре от кухни и душевая на несколько хозяев

Следующая студия не ушла далеко от предыдущего варианта по просторности. Площадь квартиры составляет 12,5 кв. м, на которых удалось уместить душевую, туалет, стиральную машину и кухню. Находится студия в пятиэтажке 1974 года постройки на улице Бородина, 44Б в микрорайоне Заозерный. Приобрести ее можно за 1,29 млн рублей, то есть стоимость «квадрата» достигает 107 тысяч.

«Есть еще общий унитаз и душевая на несколько хозяев. Рядом тожe все: магазины, рынок, школы, детские сады», — отметили в объявлении.
Пятиэтажка на Бородина 1974 года постройки
Площадь квартиры 12,5 "квадратов"
От туалета до кухонной раковины буквально метр
За перегородкой обустроили небольшую спальню с окном
Пятиэтажка на Бородина 1974 года постройки. Фото: Скриншот сайта «Яндекс карты»

Вблизи дома также расположена городская поликлиника и несколько остановок общественного транспорта, так что проблем с поездками на пассажирском транспорте не должно возникнуть.

Светлые «апартаменты» в стареньком общежитии

Еще одну студию площадью 12 кв. м продают в пятиэтажном общежитии, построенном в 1974 году и расположенном на Декабристов, 155 недалеко от ипподрома. Стоимость светлой и уютной квартиры составляет 1,599 млн рублей.

Продавец в объявлении указал на развитую инфраструктуру. Рядом с домом есть школа, детсад, больницы и магазины. В самой пятиэтажке, которой недавно исполнилось 50 лет, отремонтирована крыша, заменены трубы. И подъезд, и этаж находятся в хорошем состоянии.

«Места общего пользования поддерживаются в чистоте, хорошие соседи. В студии выполнен качественный ремонт с полной заменой электропроводки. Новая входная дверь с зеркалом, в санузле новая сантехника, душевая кабина, кафель. Новый кухонный гарнитур, есть стиральная машина», — уточнили в объявлении.
Пятиэтажному общежитию на Декабристов уже 50 лет
Площадь студии — 12 «квадратов»
В квартире установили новую входную дверь с зеркалом
Кухонная зона в студии
Пятиэтажному общежитию на Декабристов уже 50 лет. Фото: Скриншот сайта «Яндекс Карты»

Теплая студия, не подходящая под ипотеку

На очереди — квартира площадью 13 «квадратов» снова в пятиэтажке (на Арктической, 47), но уже 1975 года постройки. Стать ее новым владельцем можно за 1,45 млн рублей. Однако приобрести объект в ипотеку, как отметили в объявлении, не получится.

«Очень теплая и уютная. He угловая. В квартирe сделан свежий ремонт, обои, новая сантехникa и канализация, новый натяжной потолок, ламинат. Остается кухонный гарнитур», — сообщил продавец.
Дом построен в 1975 году
Подъезду в пятиэтажке не помешал бы ремонт
В квартире светло и тепло
На площади в 13 «квадратов» сделали свежий ремонт
Дом построен в 1975 году. Фото: Скриншот сайта «Яндекс Карты»

Подъезду в пятиэтажке, судя по фото, не помешал бы ремонт. Сама же квартира выглядит чистой и аккуратной. Остановки общественного транспорта находятся вблизи дома, правда, через них ходит всего два маршрута. Из другой инфраструктуры — рядом МФЦ, поликлиника, детсад и школа.

Квартира с коврами и диваном в цветочек

За 1,29 млн рублей можно приобрести студию площадью 17 кв. м в пятиэтажке на Вострецова, 5/1 (район Московки-2). Дом общажного типа возвели в 1982 году, продаваемая квартира находится на последнем этаже.

«Квартиpa светлая, очень теплая, не угловая. Выполнен косметический ремонт, окнo ПВХ, замененa входная дверь, новый радиатор отопления, натяжной потолок», — уточнили в объявлении.

В студию заведена вода, поэтому новый владелец сможет спокойно пользоваться стиральной машиной и раковиной. К тому же ему достанется вся мебель от прежнего собственника — это встроенный шкаф-купе, кухонный гарнитур, стол со стульями, диван.

«Туалет и душ в коридоре, содержатся в чистоте. Дом кирпичный, теплый, с хорошей шумоизоляцией. В настоящее время идут работы по замене крыши дома», — добавил продавец.
Общежитие на Вострецова возвели в 1982 году
Отличительная особенность студии — ковры
Так выглядит подъезд в пятиэтажке
Подниматься каждый день придется по такой лестнице
Общежитие на Вострецова возвели в 1982 году. Фото: Скриншот сайта «Яндекс карты»

Квартира со своим санузлом и ванной

Студию площадью 16,9 кв. м, которая, по словам продавца, теплая и уютная, оценили в 1,63 млн рублей. Находится она в пятиэтажке 1962 года постройки (самый старый дом в нашей подборке) на 4-й Транспортной, 54.

«Сделан ремонт, установлено новое окнo ПВX, новая сантехника, ванна отделанa кафелем, натяжные потолки с точечными светильниками. Комфортный третий этаж, не угловая. B секции установлена железная дверь c домофоном, также и в домe. Дом обслуживается управляющей компанией, поддерживается порядок», — описал плюсы предложения продавец.
Дом на 4-й Транспортной построили в 1962 году
Площадь квартиры чуть менее 17 «квадратов»
Так выглядит вход в студию
Подъезд и этаж не столь привлекательны как сама студия
Дом на 4-й Транспортной построили в 1962 году. Фото: Скриншот сайта «Яндекс карты»

По соседству с пятиэтажным домом находится школа, ее даже видно из окна, а также остановка общественного транспорта. Собственник, кстати, рассматривает только чистую продажу (за наличный расчет или с применением всех видов сертификатов), взять студию в ипотеку не получится.

Апартаменты в доме вблизи огромной рощи

Последняя квартира в нашей подборке находится в пятиэтажном общежитии на 3-й Молодежной, 62/1. За 17,4 кв. м придется выложить 1,749 млн рублей.

«Уютная студия со свежим ремонтом из современных материалов, со своим санузлом (душевая кабина, раковина c пьедесталом, унитаз), водонагреватель Ariston, окно ПВХ, новая добротная входная дверь, новый радиатор отопления», — рассказали в объявлении.

Дом построили в 1976 году. Из явных плюсов — вблизи находится огромная березовая роща. Новый собственник сможет прогуливаться по тропинкам среди зелени, которая в большинстве мест Омска исчезает, и дышать свежим воздухом. Из минусов — отдаленность от центра города и не слишком большое число маршрутов, которые ходят через ближайшую остановку.

Пятиэтажка находится рядом с березовой рощей
Площадь квартиры менее 18 «квадратов»
Несмотря на минимальную площадь квартира смотрится просторной
В отдельной комнате установлен унитаз и душевая
Пятиэтажка находится рядом с березовой рощей. Фото: Скриншот сайта «Яндекс Карты»

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске появились объявления от переселенцев из аварийных домов о продаже полученных квартир. В недавно достроенной многоэтажке на 1-й Ленинградской (строительный адрес — 6-я Станционная) жильцы избавляются от четырех «однушек», двух «двушек», одной «трешки» и двух студий.

В Омске переселенцы из «авариек» начали продавать бесплатное жилье от властей
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#Юлия Истомина#Недвижимость#Омск#Квартира#Новости#Объявление#Стоимость квартир
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