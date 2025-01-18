В тесноте и с советским шиком. За сколько продают самые дешевые студии в Омске

Однако на рынке, чаще всего вторичном, все же есть доступные предложения. В подборке Города55 — рассказываем, какие квартиры-студии в Омске можно найти на популярных сайтах объявлений и приобрести менее чем за 1,8 млн рублей. Спойлер: их объединяет не только скромная площадь, но и расположение исключительно в советских пятиэтажках.