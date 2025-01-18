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Posted 18 января, 11:43

Published 18 января, 11:43

Modified 18 января, 11:44

Updated 18 января, 11:44

В начале следующей недели в Омске и районах возникнут перебои с телевещанием

В начале следующей недели в Омске и районах возникнут перебои с телевещанием

18 января 2025, 11:43
Фото: gorod55.ru.
Прерывания трансляций затронут Омск, село Вольное, Екатеринославку, Полтавку и Шербакуль.

Жителей Омской области предупредили, что 20–26 января в регионе ожидаются проблемы с радиовещанием и телевидением. В эти дни возможны прерывания трансляций в следующих населенных пунктах (указано московское время):

  • Вольное — 22 января, РТРС-1, РТРС-2 с 08:00 до 14:00;
  • Екатеринославка — 21 января, РТРС-1, РТРС-2 с 08:00 до 14:00;
  • Омск — 20 января, РТРС-1, РТРС-2 с 05:00 до 14:00;
  • Полтавка — 23 января, РТРС-1, РТРС-2 с 08:00 до 14:00;
  • Шербакуль — 24 января, РТРС-1, РТРС-2, Радио России с 06:00 до 12:00.

В это время на станциях проведут профилактические работы, для которых необходимо отключить передающее оборудование. Напомним, что к первому и второму мультиплексу (РТРС-1 и РТРС-2) относятся многие популярные телеканалы, такие как «Первый», «Россия 1», «МАТЧ!», НТВ, «Россия К», «Россия 24», «Пятница» и другие.

Ранее Город55 подробно рассказывал об интернет-провайдерах, тарифах, возможных скоростях и условиях подключения.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Телевидение Омск#Новости#Отключение#Телевидение#Телесигнал#График отключений
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