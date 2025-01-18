В начале следующей недели в Омске и районах возникнут перебои с телевещанием

Posted 18 января, 11:43
Published 18 января, 11:43
Modified 18 января, 11:44
Updated 18 января, 11:44
Жителей Омской области предупредили, что 20–26 января в регионе ожидаются проблемы с радиовещанием и телевидением. В эти дни возможны прерывания трансляций в следующих населенных пунктах (указано московское время):
В это время на станциях проведут профилактические работы, для которых необходимо отключить передающее оборудование. Напомним, что к первому и второму мультиплексу (РТРС-1 и РТРС-2) относятся многие популярные телеканалы, такие как «Первый», «Россия 1», «МАТЧ!», НТВ, «Россия К», «Россия 24», «Пятница» и другие.
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