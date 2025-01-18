В начале следующей недели в Омске и районах возникнут перебои с телевещанием

В это время на станциях проведут профилактические работы, для которых необходимо отключить передающее оборудование. Напомним, что к первому и второму мультиплексу (РТРС-1 и РТРС-2) относятся многие популярные телеканалы, такие как «Первый», «Россия 1», «МАТЧ!», НТВ, «Россия К», «Россия 24», «Пятница» и другие.