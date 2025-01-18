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Posted 18 января, 06:37

Published 18 января, 06:37

Modified 18 января, 06:37

Updated 18 января, 06:37

В «Меге» открылся новый магазин

В «Меге» открылся первый в Омске магазин бренда FACE CODE

18 января 2025, 06:37
Фото: Мега Омск. В «Меге» открылся новый магазин
Он расположился рядом с O’stin и Zolla.

Вчера, 17 января, в Омске открылся первый в городе магазин бренда FACE CODE, который принадлежит сети O’stin. Он расположился в торговом центре «Мега» (бульвар Архитекторов, 35) рядом с уже известными омичам O’stin и Zolla.

«В магазине можно найти одежду и аксессуары для любого аспекта жизни — от работы и учебы до поездки за город, встреч с друзьями и похода на вечеринку», — рассказали в пресс-службе «Меги».

Напомним, что недавно в «Меге» открылась первая в Омске точка популярной сети PIMS — это модная среди молодежи чайная, которая специализируются на напитках на основе китайских чаев с различными топпингами, ягодами, фруктами и другими добавками.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Магазин#Новости#Магазины#Одежда#Новый магазин#МЕГА Омск#Магазин одежды
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