У омского торгового центра появилась незаконная снежная свалка

Posted 18 января, 11:06
Published 18 января, 11:06
Modified 18 января, 11:06
Updated 18 января, 11:06
О проблеме рассказали в администрации города. Омичи забывают про закон и массово сбрасывают снег на пустыре возле объездной дороги у ТЦ «Континент». Жалобы на это также появляются в соцсетях.
При том личности тех, кто оставляет на участке снежные горы, установить не получается. Департамент контроля продолжает следить за ситуацией и продолжит мониторинг в последующие дни.
Сейчас в Омске работает шесть официальных круглосуточных полигонов для приемки снега по талонам, выброс на других территориях же наказывается административным штрафом до 40 тысяч рублей.
Напомним, что сегодня ночью для очистки от снега перекроют мост у Телецентра. Проезжая часть будет полностью закрыта с 00:00 до 5:00 часов.