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Posted 18 января, 14:12

Published 18 января, 14:12

Modified 18 января, 14:14

Updated 18 января, 14:14

Токаев поздравил Путина с 20-летием договора о казахстанско-российской границе

Токаев поздравил Путина с 20-летием договора о казахстанско-российской границе

18 января 2025, 14:12
Фото: Сергей Савостьянов. ТАСС.
Президент Казахстана подготовил поздравление для Владимира Путина в честь двадцатилетия со дня заключения договора между РФ и Казахстаном о государственной границе. Стороны подписали документ 18 января 2005 года в столице РФ.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Токаева, упоминается, что договор базируется на общепризнанных нормах международного права. Президент Казахстана считает этот договор прочной основой юридического оформления самой длинной сухопутной границы в мире, а также символом союзничества, дружеских и добрососедских отношений двух государств.

Владимир Путин, со своей стороны, выступил с заявлением о развитии и укреплении многогранного взаимодействия двух соседних государств.

Недавно Касым-Жомарт Токаев дал интервью изданию Ana tili, где он прокомментировал казахстанско-российские отношения и высказался о президенте РФ. Токаев охарактеризовал его как опытного политического деятеля, хорошо понимающего специфику Казахстана и значимость республики как крупнейшей экономической системы Центрально-Азиатского региона. В связи с этим РФ и Казахстан активно развивают партнерские отношения в торгово-экономической сфере и в области инвестиций. В ноябре 2024 года Путин посетил Астану с рабочим визитом.

Напомним, граница между Россией и Казахстаном является самой длинной в мире непрерывной межгосударственной границей. Ее протяженность составляет более 7,5 тысячи километров. Линия границы приходится на 9 административных субъектов со стороны Республики Казахстан и 11 регионов со стороны России.

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