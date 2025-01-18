Токаев поздравил Путина с 20-летием договора о казахстанско-российской границе

Недавно Касым-Жомарт Токаев дал интервью изданию Ana tili, где он прокомментировал казахстанско-российские отношения и высказался о президенте РФ. Токаев охарактеризовал его как опытного политического деятеля, хорошо понимающего специфику Казахстана и значимость республики как крупнейшей экономической системы Центрально-Азиатского региона. В связи с этим РФ и Казахстан активно развивают партнерские отношения в торгово-экономической сфере и в области инвестиций. В ноябре 2024 года Путин посетил Астану с рабочим визитом.