Токаев поздравил Путина с 20-летием договора о казахстанско-российской границе

Posted 18 января, 14:12
Published 18 января, 14:12
Modified 18 января, 14:14
Updated 18 января, 14:14
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Токаева, упоминается, что договор базируется на общепризнанных нормах международного права. Президент Казахстана считает этот договор прочной основой юридического оформления самой длинной сухопутной границы в мире, а также символом союзничества, дружеских и добрососедских отношений двух государств.
Владимир Путин, со своей стороны, выступил с заявлением о развитии и укреплении многогранного взаимодействия двух соседних государств.
Недавно Касым-Жомарт Токаев дал интервью изданию Ana tili, где он прокомментировал казахстанско-российские отношения и высказался о президенте РФ. Токаев охарактеризовал его как опытного политического деятеля, хорошо понимающего специфику Казахстана и значимость республики как крупнейшей экономической системы Центрально-Азиатского региона. В связи с этим РФ и Казахстан активно развивают партнерские отношения в торгово-экономической сфере и в области инвестиций. В ноябре 2024 года Путин посетил Астану с рабочим визитом.
Напомним, граница между Россией и Казахстаном является самой длинной в мире непрерывной межгосударственной границей. Ее протяженность составляет более 7,5 тысячи километров. Линия границы приходится на 9 административных субъектов со стороны Республики Казахстан и 11 регионов со стороны России.