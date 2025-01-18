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Posted 18 января, 14:02

Published 18 января, 14:02

Modified 18 января, 14:02

Updated 18 января, 14:02

Иллюстрация

Сегодня в Омске: запрет на продажу алкоголя, дешевые квартиры и смертельное ДТП

18 января 2025, 14:02
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичи больше не смогут покупать алкоголь ночью

С 1 марта 2025 года в Омске начнет действовать ограничение на продажу алкоголя в ночное время, запрет заработает в 166 магазинах на первых этажах жилых домов. Больше всего таких магазинов находится Кировском округе — 61, на втором месте Октябрьский округ (51), далее Советский (26), Ленинский (15) и Центральный (13) округа.

Более чем в 160 магазинах Омска ограничат продажу алкоголя в ночное время
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Новость №2. Составлен топ дешевых продаваемых студий в Омске

Город55 проанализировал предложения владельцев недвижимости на сайте «Авито» и других сервисах и составил топ дешевых студий, которые продаются в Омске сегодня. Некоторые квартиры из попавших в список можно приобрести менее чем за 1,8 млн рублей.

В тесноте и с советским шиком. За сколько продают самые дешевые студии в Омске
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Новость №3. Омича обвинили в смертельном ДТП

Следователи Нефтеюганска возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего омича, он обвиняется в смертельном ДТП. По предварительной версии, мужчина управлял КамАЗом и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобили Sitrak и Freightliner, водитель последнего скончался на месте от полученных травм.

Возбуждено дело: омич стал виновником смертельного ДТП в Нефтеюганске
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