Сегодня ночью мост у Телецентра полностью перекроют для очистки снега

Posted 18 января, 09:51
Published 18 января, 09:51
Modified 18 января, 10:57
Updated 18 января, 10:57
Мэр города Сергей Шелест напомнил омичам, что сегодня ночью нельзя будет ездить по мосту у Телецентра. Проезжая часть будет полностью закрыта для очистки от снега и наледи, ограничение продлится с 00:00 до 5:00 часов.
«Уважаемые омичи, напоминаем, что 19 января в период с 0:00 до 5:00 часов мост им. 60-летия ВЛКСМ будет полностью закрыт для движения всех видов транспорта. Просьба при планировании поездок учитывать вводимые временные ограничения», — обратился в автолюбителям градоначальник.
Напомним, что недавно специалисты оценили изменения, произошедшие на мосту у Телецентра после ввода реверсивного движения. Они выявили положительную динамику и отметили сокращение времени в пути на многих маршрутах.