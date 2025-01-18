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Posted 18 января, 09:51

Published 18 января, 09:51

Modified 18 января, 10:57

Updated 18 января, 10:57

Мост у Телецентра закроют на ночь

Сегодня ночью мост у Телецентра полностью перекроют для очистки снега

18 января 2025, 09:51
Фото: 1MI. Мост у Телецентра закроют на ночь
По мосту нельзя будет ездить с 0:00 до 5:00 часов.

Мэр города Сергей Шелест напомнил омичам, что сегодня ночью нельзя будет ездить по мосту у Телецентра. Проезжая часть будет полностью закрыта для очистки от снега и наледи, ограничение продлится с 00:00 до 5:00 часов.

«Уважаемые омичи, напоминаем, что 19 января в период с 0:00 до 5:00 часов мост им. 60-летия ВЛКСМ будет полностью закрыт для движения всех видов транспорта. Просьба при планировании поездок учитывать вводимые временные ограничения», — обратился в автолюбителям градоначальник.

Напомним, что недавно специалисты оценили изменения, произошедшие на мосту у Телецентра после ввода реверсивного движения. Они выявили положительную динамику и отметили сокращение времени в пути на многих маршрутах.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мост#Перекрытие моста#Мост 60-летия BЛКСМ#Новости#Перекрытие дорог#Перекрытие#Мост у телецентра
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