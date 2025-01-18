Рано черемуха зацвела— к жаре или холоду? Сложный тест о весенних приметах

Posted 18 января, 06:59
Published 18 января, 06:59
Modified 18 января, 07:01
Updated 18 января, 07:01
Ласточка низко летает — дождь обещает. Это мы еще с детства знаем. А сможете предсказать, какой будет весна, не заходя на сайты прогноза погоды?
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