gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 января, 06:59

Published 18 января, 06:59

Modified 18 января, 07:01

Updated 18 января, 07:01

Тест о весенних приметах

Рано черемуха зацвела— к жаре или холоду? Сложный тест о весенних приметах

18 января 2025, 06:59
Фото: 1MI. Тест о весенних приметах

Тест о весенних приметах, который пройдет не каждый омич

Издавна наши предки, глядя на природу, могли предсказать ближайшее будущее. Город55 предлагает проверить знания о приметах предстоящей весны.

Ласточка низко летает — дождь обещает. Это мы еще с детства знаем. А сможете предсказать, какой будет весна, не заходя на сайты прогноза погоды?

Погнали!
Тест
Сложный тест по советскому кино: попробуйте угадать фильм по строчке из песни
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Тесты#Общество#Культура#Тест#Весна#Традиции
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика