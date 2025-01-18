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Posted 18 января, 12:28

Published 18 января, 12:28

Modified 18 января, 12:29

Updated 18 января, 12:29

Никита и Анастасия Беляковы

Песня омской группы 5УТРА вошла в чарт самых популярных треков страны

18 января 2025, 12:28
Фото: Группа 5УТРА. Никита и Анастасия Беляковы
Рейтинг составила «Яндекс Музыка».

Недавно омская группа 5УТРА выпустила новую песню под названием «Подарю», в ней Никита и Анастасия Беляковы рассказывают о летней истории любви.

«Я подарю тебе все, о чем ты мечтаешь. Нет никого важней тебя и ты это знаешь», — поется в песне.

Трек быстро набрал популярность и расположится в рейтинге самых популярных песен страны, который составила «Яндекс Музыка».

Яндекс Музыка
Яндекс Музыка. Фото: Группа 5УТРА

Напомним, что в начале декабря группа выпустила совместный трек с легендой группы «Пуки вверх!» Сергеем Жуковым, песня называется «Малая».

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#Анастасия Баянова#Музыка#Музыкант#Омск#Омская область#Музыканты#Новости#Песни#5УТРА#Группа 5УТРА
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