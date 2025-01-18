Песня омской группы 5УТРА вошла в чарт самых популярных треков страны

Posted 18 января, 12:28
Published 18 января, 12:28
Modified 18 января, 12:29
Updated 18 января, 12:29
Недавно омская группа 5УТРА выпустила новую песню под названием «Подарю», в ней Никита и Анастасия Беляковы рассказывают о летней истории любви.
«Я подарю тебе все, о чем ты мечтаешь. Нет никого важней тебя и ты это знаешь», — поется в песне.
Трек быстро набрал популярность и расположится в рейтинге самых популярных песен страны, который составила «Яндекс Музыка».
Напомним, что в начале декабря группа выпустила совместный трек с легендой группы «Пуки вверх!» Сергеем Жуковым, песня называется «Малая».