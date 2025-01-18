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Posted 18 января, 06:09

Published 18 января, 06:09

Modified 18 января, 09:29

Updated 18 января, 09:29

Парад 23 февраля в Омске

Омские власти потратят на украшение города к 23 февраля более 600 тысяч рублей

18 января 2025, 06:09
Фото: 1MI. Парад 23 февраля в Омске
Эта сумма на треть больше той, что потратили в прошлом году.

Администрация Омска начала поиски подрядчика, который займется украшением города ко Дню защитника Отечества. Соответствующий аукцион появился на сайте Госзакупок 17 января. На оформление города планируется потратить 618 718 рублей. Заявки на участие в аукционе можно подавать до 27 января.

Украшения в виде баннерных панно разместят на 16 опорах освещения Комсомольского моста и на 16 опорах освещения на улице Гагарина, флаги появятся на улице Ленина и Соборной площади, а также улицах Конева и пересечении улицы Березовая и Красного Пути.

Украшение города к 23 февраля
Украшение города к 23 февраля
Украшение города к 23 февраля
Украшение города к 23 февраля
Украшение города к 23 февраля
Украшение города к 23 февраля. Фото: Госзакупки

Ранее Город55 рассказывал, сколько администрация Омска потратит на очистку городских улиц от снега. Услуги по очистке тротуаров, площадок отдыха и стоянок для авто заказчик в лице омского УДХБ оценил в 5 млн рублей.

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#Анастасия Баянова#Омск#Новости#Закупки#Украшения#23 февраля#Праздничные украшения
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