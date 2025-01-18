Омские власти потратят на украшение города к 23 февраля более 600 тысяч рублей

Украшения в виде баннерных панно разместят на 16 опорах освещения Комсомольского моста и на 16 опорах освещения на улице Гагарина, флаги появятся на улице Ленина и Соборной площади, а также улицах Конева и пересечении улицы Березовая и Красного Пути.