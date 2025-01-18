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Posted 18 января, 05:31

Published 18 января, 05:31

Modified 18 января, 05:31

Updated 18 января, 05:31

В Омске ищут пропавшего каменщика

Омская полиция ищет 48-летнего каменщика, который пропал более двух месяцев назад

18 января 2025, 05:31
Фото: 1MI. В Омске ищут пропавшего каменщика
Мужчина не выходил на связь с середины ноября 2024 года.

Омские полицейские продолжают искать 48-летнего Виталия Стригина, который пропал в ноябре 2024 года. Последний раз мужчину видели на строительном объекте по улице 15-я Рабочая, там он работал каменщиком. Омич ушел с территории в неизвестном направлении, с того момента его местонахождение неизвестно.

Среди примет, по которым можно узнать пропавшего, следующие: рост 170-175 см, плотное телосложение, карие глаза и темные волосы, а на левой руке у него нет указательного пальца. В день исчезновения каменщик был одет в синюю рабочую одежду.

«Если вы располагаете информацией, которая поможет разыскать Виталия Стригина, позвоните в полицию по телефонам: 79-34-02, 8-983-521-32-60 или 102», — обратились к жителям региона в пресс-службе УМВД.

Напомним, что в конце прошлого года в Омской области разыскивали 49-летнего омича в черной куртке, он не выходил на связь более месяца.

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