Омская полиция ищет 48-летнего каменщика, который пропал более двух месяцев назад

Омские полицейские продолжают искать 48-летнего Виталия Стригина, который пропал в ноябре 2024 года. Последний раз мужчину видели на строительном объекте по улице 15-я Рабочая, там он работал каменщиком. Омич ушел с территории в неизвестном направлении, с того момента его местонахождение неизвестно.