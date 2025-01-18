Омская полиция ищет 48-летнего каменщика, который пропал более двух месяцев назад

Posted 18 января, 05:31
Published 18 января, 05:31
Modified 18 января, 05:31
Updated 18 января, 05:31
Омские полицейские продолжают искать 48-летнего Виталия Стригина, который пропал в ноябре 2024 года. Последний раз мужчину видели на строительном объекте по улице 15-я Рабочая, там он работал каменщиком. Омич ушел с территории в неизвестном направлении, с того момента его местонахождение неизвестно.
Среди примет, по которым можно узнать пропавшего, следующие: рост 170-175 см, плотное телосложение, карие глаза и темные волосы, а на левой руке у него нет указательного пальца. В день исчезновения каменщик был одет в синюю рабочую одежду.
«Если вы располагаете информацией, которая поможет разыскать Виталия Стригина, позвоните в полицию по телефонам: 79-34-02, 8-983-521-32-60 или 102», — обратились к жителям региона в пресс-службе УМВД.
Напомним, что в конце прошлого года в Омской области разыскивали 49-летнего омича в черной куртке, он не выходил на связь более месяца.