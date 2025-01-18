Недалеко до экологической катастрофы. Что происходит вокруг золоотвала омской ТЭЦ-5

С начала наводнения прошло уже полгода, а точные его причины до сих пор неизвестны. Стопроцентное алиби ТЭЦ-5 дал бы переход предприятия на газ, ведь никакой золоотвал в этом случае не потребуется. Но операция эта весьма затратна — по оценкам, она обойдется в более чем 10 млрд рублей, если начинать работы прямо сейчас. Кроме того, перевод ТЭЦ-5 на газ займет 3-4 года. И пока этот процесс откладывается, ТГК закупает уголь на 9 млрд рублей. В течение 2025 года на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 должно поступить больше 4 млн тонн твердого топлива, зола от которого вновь пойдет в котлованы. Цикл бесконечен.