Недалеко до экологической катастрофы. Что происходит вокруг золоотвала омской ТЭЦ-5

Posted 18 января, 06:00
Published 18 января, 06:00
Modified 18 января, 06:00
Updated 18 января, 06:00
Шумиха вокруг затопленных дач в микрорайоне Осташково немного утихла. Зимой садоводы на своих участках, понятное дело, практически не появляются. Но это не значит, что проблема решена. ТГК-11 показала омским журналистам, как работает золоотвал и что происходит на соседних с сооружением территориях. Также специалисты озвучили возможные причины наводнения. Разбираемся в вопросе вместе с экспертами.
Летом 2024 года садоводы сразу из нескольких СНТ сообщили о затоплении дачных участков. Омичи предположили, что вода приходит из золоотвала ТЭЦ-5. К началу сентября ситуация усугубилась настолько, что в селах Ульяновка и Морозовка Омского района и микрорайоне Осташково пришлось ввести режим повышенной готовности. Город55 осенью побывал в дачных кооперативах. И вот какая картина там была:
Подробный фоторепортаж с затопленных территорий можно посмотреть в нашем сентябрьском материале. Пострадали СНТ «Фиалка», «Сигнал», «Электромера», «Радуга-1», «Сибирский садовод — 4», «Магистраль», «Вагонник», «Родничок», «Омский садовод» и «40 лет Октября».
Заместитель начальника котельного цеха ТЭЦ-5 Игорь Привалов рассказал, что летом на территории произошла авария. Но не все так просто.
«Здесь проходит труба, которая ведет в деревню Ульяновка. Был порыв. „Водоканал“ его устранил. В настоящий момент воды нет, в поле также вода отсутствует. Возможное затопление жителей Ульяновки связано с этим порывом. Место выхода воды найти было нельзя. Зимой, когда подмерзло, порыв устранили. Это наше предположение», — сообщил Игорь Привалов.
Сейчас последствий потопа не видно. О месте в поле, где была авария на трубопроводе, напоминает лишь оградительная лента.
Территория рядом с золоотвалом также страдает. К сооружению от ТЭЦ-5 идут трубы, по которым подается вода с золой. Коммуникации сейчас затоплены и ржавеют. Подробности рассказал технический директор ТЭЦ-5 Андрей Матысяк.
«В конце 2023 года и весь 2024 год на территорию, прилегающую к золоотвалу, идет неконтролируемый приток воды. С учетом рельефа местности вода прибывает из лесов со стороны Ульяновки и леса, расположенного на краю микрорайона Осташково. Вода сейчас здесь стоит незамерзшая, абсолютно белая и чистая. В результате у нас происходит коррозионный износ коммуникаций. Эти трубы положили в конце 2022 года. Сейчас они покрыты ржавчиной», — поделился Андрей Матысяк.
Технический директор добавил, что антикоррозионный слой труб сейчас поврежден. В будущем понадобится замена, которая повлечет дополнительные затраты.
«От ТЭЦ-5 к золоотвалу идет 4 трубы, еще 3 возвратных трубопровода. Длина каждого более 11 километров. Участок топится не весь, но 50% труб подвержены влиянию воды. Ориентировочную стоимость ремонта не могу назвать. Для примера: замена одной ветки возвратного трубопровода стоит порядка 600 млн рублей», — озвучил масштаб проблемы Матысяк.
Вдоль золоотвала находится водоем, прозванный у местных Байкалом. Андрей Матысяк сообщил, что во время паводка сотрудникам ТЭЦ пришлось отсыпать дорогу и делать заградительную дамбу.
«Сейчас озеро покрыто снегом, но оно незамерзшее. Хочу отметить, что на территории рядом с золоотвалом с 60-х годов проходят геологические изыскания. И золоотвал находится в низине. Ульяновка и Осташково расположены выше. К тому же прошлый год, по данным 15-летних наблюдений, был самым полноводным», — объяснил технический директор.
Стоит разобраться, как работает золоотвал и для чего он нужен. Он представляет собой огромный котлован. Технический директор ТЭЦ-5 Андрей Матысяк рассказал, что емкости золоотвала при текущей нагрузке хватит на 8 лет эксплуатации. После того как котлован заполняется золой, его консервируют. Между грунтом и резервуаром прокладывают геомембрану.
«Это специальная плотная пленка. Ее укладывают по всей площади. Вокруг золоотвала идет дамба, в ней сделан „замок“ — яма, в которую заводят края пленки. Все откосы и ложе дамбы устелены плотной пленкой. Вода с золой приходит с ТЭЦ и поступает в котлован», — рассказал технический директор.
Посреди золоотвала находятся шахтные колодцы. Зола оседает в котловане, а вода как раз и поступает в шахты. Далее она идет на насосную станцию, где происходит очистка, и возвращается в цикл ТЭЦ.
В руководстве ТЭЦ-5 сообщили, что, согласно пробам, вода на подтопленных территориях и в рабочем цикле золоотвала имеет разный химический состав. В ТГК-11 предоставили протокол результатов анализа.
Выдержка из протокола: Внешние коммуникации СП «ТЭЦ-5» расположены на противоположной стороне дороги от места подтопления территории, персоналом КЦ СП «ТЭЦ-5» был произведен отбор проб для анализа и определения состава воды на подтопленной территории. Согласно протоколу результатов анализа, по содержанию в составе воды хлоридов и уровня рН вода относится к сырой (питьевой) воде. Следовательно, источником подтопления данной территории, возможно, является трубопровод сырой воды ООО «Водоканал», расположенный в зоне подтопления.
Андрей Матысяк отмечает, что грунтовые, поверхностные воды и «вода от ТЭЦ» между собой не связаны. Слова руководителя подтверждает геологическое исследование. Золоотвал занимает половину низины, что уменьшило объем ее чаши и в годы с обильными осадками привело к затоплению прилегающих участков.
Технический директор сообщил, что если проблемой не заняться, последствия могут быть катастрофическими.
«Нужно проводить изыскания, чтобы понимать, откуда вода приходит. Потому что однажды здесь может случиться действительно экологическая катастрофа. Если объем воды выльется из золоотвала, то ущерб для экологии будет непоправимым», — подвел итог Матысяк.
Из-за подтопления золоотвала может и остановиться ТЭЦ-5. В декабре ТГК-11 предложило региональному правительству совместно спроектировать и построить систему отвода воды с территории вблизи котлована. В Теплогенерирующей компании готовы софинансировать работы, а проектирование коммуникаций и ввод в эксплуатацию ляжет на плечи власти.
Точные причины затопления неизвестны. У руководства ТГК-11 несколько версий. Заместитель технического директора компании Ярослав Нарватов озвучил свои предположения.
«Мы обеспокоены работой снежного полигона. Основная проблема полигонов в том, что из-за них наши коммуникации находятся под водой. Это не только экологический риск, но и технологический. Мы считаем, что подтопление Осташково связано с работой снежных полигонов. Стоит обратить внимание и на реконструкцию дороги 10 лет Октября — Сыропятский тракт. С южной стороны дороги территория находится под водой. Там же расположены и наши коммуникации», — рассказал Ярослав Нарватов.
С начала наводнения прошло уже полгода, а точные его причины до сих пор неизвестны. Стопроцентное алиби ТЭЦ-5 дал бы переход предприятия на газ, ведь никакой золоотвал в этом случае не потребуется. Но операция эта весьма затратна — по оценкам, она обойдется в более чем 10 млрд рублей, если начинать работы прямо сейчас. Кроме того, перевод ТЭЦ-5 на газ займет 3-4 года. И пока этот процесс откладывается, ТГК закупает уголь на 9 млрд рублей. В течение 2025 года на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 должно поступить больше 4 млн тонн твердого топлива, зола от которого вновь пойдет в котлованы. Цикл бесконечен.
А не за горами весна и паводок. Дачники из затопленных СНТ, которые, вероятно, больше других ищут пути решения проблемы, настроены на худшее. В прокуратуру на личный прием обратились больше 30 человек, чье имущество пострадало от потопа, еще более 500 подали жалобы в письменной форме. В прокуратуре планируют найти способы избежать весеннего наводнения. Также ведомство в судебном порядке потребовало от ТГК-11 и органов местной власти принять меры для отвода воды с затопленных территорий.