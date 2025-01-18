Не «Сказкой» единой: по России пошла волна массовых отравлений на базах отдыха

Напомним, что после массового отравления в омской «Сказке» в Роспотребнадзоре рассказали, почему не проверяют базы отдыха. В ведомстве отметили, что в санитарном законодательстве такие объекты не фигурируют, то есть четкие требования, по которым они должны работать, также отсутствуют.