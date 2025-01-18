Не «Сказкой» единой: по России пошла волна массовых отравлений на базах отдыха

Posted 18 января, 03:36
Published 18 января, 03:36
Modified 18 января, 03:50
Updated 18 января, 03:50
Несколько дней назад в санатории «Сосновый бор», расположенном в Минусинском районе Красноярского края, произошло массовое отравление. Первыми на себе его ощутили пенсионеры, которые там отдыхали, им стало плохо после завтрака 16 января.
Позже за помощью к медикам обратились 33 человека, шесть из них пришлось госпитализировать в состоянии средней степени тяжести. На момент отравления в санатории отдыхало более 100 человек, пишет «Проспект Мира».
По этому факту уже возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (часть 1 статья 238 УК РФ).
Напомним, что после массового отравления в омской «Сказке» в Роспотребнадзоре рассказали, почему не проверяют базы отдыха. В ведомстве отметили, что в санитарном законодательстве такие объекты не фигурируют, то есть четкие требования, по которым они должны работать, также отсутствуют.