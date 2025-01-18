На федеральной трассе в Омской области произошло смертельное ДТП

Posted 18 января, 04:08
Published 18 января, 04:08
Modified 18 января, 04:08
Updated 18 января, 04:08
Вчера вечером на федеральной трассе Челябинск-Новосибирск случилось смертельное ДТП. Сообщение об этом поступило в дежурную часть Госавтоинспекции около 18:00, на место отправились правоохранители.
Предварительно удалось установить, что один из участков аварии — 77-летний пенсионер — ехал по 794 километру автодороги на «Тойоте», в какой-то момент он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобиль «Черри», которым управлял 65-летний омич.
В результате столкновения водитель первой иномарки скончался, второй мужчина доставлен в больницу, сообщили в Госавтоинспекции. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
Ранее Город55 писал о смертельном ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки. Авария произошла на пересечении проспекта Королева и улицы 3-й Дунайской.