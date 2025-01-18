На федеральной трассе в Омской области произошло смертельное ДТП

Предварительно удалось установить, что один из участков аварии — 77-летний пенсионер — ехал по 794 километру автодороги на «Тойоте», в какой-то момент он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобиль «Черри», которым управлял 65-летний омич.