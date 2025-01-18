gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 января, 04:08

Published 18 января, 04:08

Modified 18 января, 04:08

Updated 18 января, 04:08

Кадр с места ДТП

На федеральной трассе в Омской области произошло смертельное ДТП

18 января 2025, 04:08
Фото: Госавтоинспекция Омской области. Кадр с места ДТП
На автодороге Челябинск-Новосибирск столкнулись две легковушки, водитель одной из них погиб.

Вчера вечером на федеральной трассе Челябинск-Новосибирск случилось смертельное ДТП. Сообщение об этом поступило в дежурную часть Госавтоинспекции около 18:00, на место отправились правоохранители.

Предварительно удалось установить, что один из участков аварии — 77-летний пенсионер — ехал по 794 километру автодороги на «Тойоте», в какой-то момент он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобиль «Черри», которым управлял 65-летний омич.

В результате столкновения водитель первой иномарки скончался, второй мужчина доставлен в больницу, сообщили в Госавтоинспекции. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Ранее Город55 писал о смертельном ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки. Авария произошла на пересечении проспекта Королева и улицы 3-й Дунайской.

Авария на омской трассе Сыропятское-Калачинск: пострадали водители и пассажиры
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#ДТП с погибшим#ДТП со смертельным исходом#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика