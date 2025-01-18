Куда сдать елку в Омске после Нового года: список мест

Posted 18 января, 05:11
Published 18 января, 05:11
Modified 18 января, 05:11
Updated 18 января, 05:11
Пора новогодних праздников и выходных подошла к концу, скоро все украшения и искусственные ели отправятся в кладовые до следующего Нового года. Все ближе прощание и с настоящими деревьями. Однако далеко не все любители хвои знают, как правильно утилизировать ели и просто кладут их в контейнер для мусора.
Новогодние ели считаются крупногабаритными отходами и должны быть оставлены на специально отведенных площадках для крупногабаритных отходов. Расскажем, как не принести вред природе и быстро избавиться от деревьев.
Выбрасывать ели в баки для мусора категорически запрещено! Если нет возможности отвезти дерево в специальный пункт (о них речь пойдет дальше), нужно оставить его рядом с мусорными контейнерами, но не внутри их. Нарушив правило, вы усложните вывоз мусора и положите начало новой свалке.
В Омской области есть несколько вариантов утилизации новогодних деревьев. Расскажем подробнее о каждом из них.
Наиболее эффективный способ утилизировать новогоднюю ель — отнести ее в ближайший к вашему дому пункт сбора. Следует помнить, что за сданные деревья жители не получают вознаграждение, но при этом и не несут никаких затрат на утилизацию. Нужно всего лишь принести ель и передать ее работнику пункта.
Собранные деревья будут переработаны для получения щепы, впоследствии ее используют для удобрения почвы, создания подсыпки в вольерах для животных и обустройства дорожек в парках. Кроме елей, принимаются также сосны и пихты.
В прошлые годы омичи могли сдавать ели в специальные пункты, их организовывали по 12 адресам, все они располагались на Левом берегу:
Также сдать деревья было возможно на парковке у торгового центра «Мега» (бульвар Архитекторов, 35), после переработки щепу передавали Большереченскому зоопарку и проекту «Кедротека». К сожалению, в этом году от идеи отказались, поэтому такой вариант утилизации елок в Омске отсутствует.
Одним из способов утилизации новогодних деревьев была сдача в зоопарк. Однако в этом году воспользоваться им также вряд ли получится. Недавно в Большереченском зоопарке омичей предупредили, что пункт приема елей не будет работать. В пресс-службе рассказали, что животным достаточно тех деревьев, которые есть в запасе сейчас. Город55 выяснил, что не будут принимать деревья и в Омском зоопарке, расположенном по улице Маршала Жукова.
Способов утилизации становится еще меньше, так как приюты для животных тоже не принимают ели на переработку. О таком решении Городу55 сообщили в приюте для собак «Друг» и «Омские хвостики».
Этот способ позволит не только избавиться от дерева, но и принесет пользу саду. Для компостирования ели следует нарезать ее на мелкие части. Если дерево небольшого размера, подойдет секатор, для работы с растениями крупнее же понадобится пила.
Полученные щепки и хвоя могут стать основой компостной кучи. Чтобы уменьшить кислотность будущего компоста, каждый слой хвои рекомендуется присыпать молотым известняком, доломитом или порошковым мелом. Хвою также можно использовать в садоводстве. Например, ей можно покрыть грядки, что поможет сохранить влагу в почве и предотвратить рост сорняков.
Живое дерево нужно подготовить перед любым способом утилизации. Для начала нужно поместить дерево на газету или ткань, чтобы иголки во время работы падали на нее, а не на пол или ковер. Далее необходимо снять все украшения: игрушки, дождик, искусственный снег, а потом приступить к срезанию веток. Для этого отлично подойдет секатор. Подготовленную ель нужно обернуть куском ткани, ненужными газетами и бечевкой и отнести в пункт сбора или оставить у мусорных контейнеров.
Напомним, что в этом году продолжилась тенденция к быстрому исчезновению новогодних деревьев после праздников. Некоторые омичи рано начали избавляться от елей, первые появились у мусорных площадок уже на январских праздниках, их заметили на улице Комиссаровская и у ЖК «На Поворотной» 2 января.