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Posted 18 января, 05:11

Published 18 января, 05:11

Modified 18 января, 05:11

Updated 18 января, 05:11

Куда сдать новогоднюю ель в Омске

Куда сдать елку в Омске после Нового года: список мест

18 января 2025, 05:11
Фото: 1MI. Куда сдать новогоднюю ель в Омске
Январские праздники прошли, постепенно уходит и праздничное настроение, ведь настало время снимать новогодние украшения и избавляться от елей. Куда девать деревья и можно ли их выкидывать — разбираемся в материале Города55.

Пора новогодних праздников и выходных подошла к концу, скоро все украшения и искусственные ели отправятся в кладовые до следующего Нового года. Все ближе прощание и с настоящими деревьями. Однако далеко не все любители хвои знают, как правильно утилизировать ели и просто кладут их в контейнер для мусора.

Новогодние ели считаются крупногабаритными отходами и должны быть оставлены на специально отведенных площадках для крупногабаритных отходов. Расскажем, как не принести вред природе и быстро избавиться от деревьев.

Можно ли выбросить елку в мусорный контейнер

Выбрасывать ели в баки для мусора категорически запрещено! Если нет возможности отвезти дерево в специальный пункт (о них речь пойдет дальше), нужно оставить его рядом с мусорными контейнерами, но не внутри их. Нарушив правило, вы усложните вывоз мусора и положите начало новой свалке.

Выбрасывать елки в мусорные контейнеры запрещено!
Выбрасывать елки в мусорные контейнеры запрещено!. Фото: 1MI

Варианты утилизации елок в Омске

В Омской области есть несколько вариантов утилизации новогодних деревьев. Расскажем подробнее о каждом из них.

Сдать в пункт приема елок

Наиболее эффективный способ утилизировать новогоднюю ель — отнести ее в ближайший к вашему дому пункт сбора. Следует помнить, что за сданные деревья жители не получают вознаграждение, но при этом и не несут никаких затрат на утилизацию. Нужно всего лишь принести ель и передать ее работнику пункта.

Собранные деревья будут переработаны для получения щепы, впоследствии ее используют для удобрения почвы, создания подсыпки в вольерах для животных и обустройства дорожек в парках. Кроме елей, принимаются также сосны и пихты.

В прошлые годы омичи могли сдавать ели в специальные пункты, их организовывали по 12 адресам, все они располагались на Левом берегу:

  • ул. Комарова, 21 к.2;
  • ул. Бульвар Кузьмина, 27;
  • ул. Крупской, 13а;
  • ул. Конева;
  • ул. Степанца, 2/1;
  • ул. Бульвар Архитекторов, 4;
  • ул. Взлетная, 9а;
  • ул. Взлетная, 15;
  • ул. 70 лет Октября, 18/2;
  • ул. Бульвар Архитекторов 3/8;

Также сдать деревья было возможно на парковке у торгового центра «Мега» (бульвар Архитекторов, 35), после переработки щепу передавали Большереченскому зоопарку и проекту «Кедротека». К сожалению, в этом году от идеи отказались, поэтому такой вариант утилизации елок в Омске отсутствует.

Отнести в зоопарк

Одним из способов утилизации новогодних деревьев была сдача в зоопарк. Однако в этом году воспользоваться им также вряд ли получится. Недавно в Большереченском зоопарке омичей предупредили, что пункт приема елей не будет работать. В пресс-службе рассказали, что животным достаточно тех деревьев, которые есть в запасе сейчас. Город55 выяснил, что не будут принимать деревья и в Омском зоопарке, расположенном по улице Маршала Жукова.

Отнести в приют для животных

Способов утилизации становится еще меньше, так как приюты для животных тоже не принимают ели на переработку. О таком решении Городу55 сообщили в приюте для собак «Друг» и «Омские хвостики».

Ели можно утилизировать разными способами
Ели можно утилизировать разными способами. Фото: 1MI

Самостоятельно компостировать

Этот способ позволит не только избавиться от дерева, но и принесет пользу саду. Для компостирования ели следует нарезать ее на мелкие части. Если дерево небольшого размера, подойдет секатор, для работы с растениями крупнее же понадобится пила.

Полученные щепки и хвоя могут стать основой компостной кучи. Чтобы уменьшить кислотность будущего компоста, каждый слой хвои рекомендуется присыпать молотым известняком, доломитом или порошковым мелом. Хвою также можно использовать в садоводстве. Например, ей можно покрыть грядки, что поможет сохранить влагу в почве и предотвратить рост сорняков.

Как подготовить живую елку для утилизации

Живое дерево нужно подготовить перед любым способом утилизации. Для начала нужно поместить дерево на газету или ткань, чтобы иголки во время работы падали на нее, а не на пол или ковер. Далее необходимо снять все украшения: игрушки, дождик, искусственный снег, а потом приступить к срезанию веток. Для этого отлично подойдет секатор. Подготовленную ель нужно обернуть куском ткани, ненужными газетами и бечевкой и отнести в пункт сбора или оставить у мусорных контейнеров.

Напомним, что в этом году продолжилась тенденция к быстрому исчезновению новогодних деревьев после праздников. Некоторые омичи рано начали избавляться от елей, первые появились у мусорных площадок уже на январских праздниках, их заметили на улице Комиссаровская и у ЖК «На Поворотной» 2 января.

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