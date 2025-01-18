Куда сдать елку в Омске после Нового года: список мест

Одним из способов утилизации новогодних деревьев была сдача в зоопарк. Однако в этом году воспользоваться им также вряд ли получится. Недавно в Большереченском зоопарке омичей предупредили, что пункт приема елей не будет работать. В пресс-службе рассказали, что животным достаточно тех деревьев, которые есть в запасе сейчас. Город55 выяснил, что не будут принимать деревья и в Омском зоопарке, расположенном по улице Маршала Жукова.