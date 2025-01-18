Более чем в 160 магазинах Омска ограничат продажу алкоголя в ночное время

Posted 18 января, 04:27
Published 18 января, 04:27
Modified 18 января, 05:11
Updated 18 января, 05:11
С 1 марта 2025 года в Омске начнет действовать ограничение на продажу алкоголя в ночное время. Об этом сообщает 12 Канал со ссылкой на министерство экономического развития региона. Известно, что с начала весны запрет заработает в 166 магазинах на первых этажах жилых домов.
Правило не будет касаться ресторанов, там продажа алкоголя останется в прежнем режиме. Больше всего магазинов, попадающих под влияние этого ограничения, находится в Кировском округе — 61, на втором месте Октябрьский округ (51), далее Советский (26), Ленинский (15) и Центральный (13) округа.
Напомним, что в омском вытрезвителе новогодние праздники прошли очень бурно, с 29 декабря 2024 года по 8 января в учреждении побывали 63 человека, двое из них оказались женщинами, самой возрастной стала 69-летняя омичка.