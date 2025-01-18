Более чем в 160 магазинах Омска ограничат продажу алкоголя в ночное время

С 1 марта 2025 года в Омске начнет действовать ограничение на продажу алкоголя в ночное время. Об этом сообщает 12 Канал со ссылкой на министерство экономического развития региона. Известно, что с начала весны запрет заработает в 166 магазинах на первых этажах жилых домов.