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Posted 18 января, 04:27

Published 18 января, 04:27

Modified 18 января, 05:11

Updated 18 января, 05:11

В Омске скоро ограничат продажу алкоголя

Более чем в 160 магазинах Омска ограничат продажу алкоголя в ночное время

18 января 2025, 04:27
Фото: 1MI. В Омске скоро ограничат продажу алкоголя
Об этом сообщили в министерстве экономического развития, запрет начнет действовать с 1 марта.

С 1 марта 2025 года в Омске начнет действовать ограничение на продажу алкоголя в ночное время. Об этом сообщает 12 Канал со ссылкой на министерство экономического развития региона. Известно, что с начала весны запрет заработает в 166 магазинах на первых этажах жилых домов.

Правило не будет касаться ресторанов, там продажа алкоголя останется в прежнем режиме. Больше всего магазинов, попадающих под влияние этого ограничения, находится в Кировском округе — 61, на втором месте Октябрьский округ (51), далее Советский (26), Ленинский (15) и Центральный (13) округа.

Напомним, что в омском вытрезвителе новогодние праздники прошли очень бурно, с 29 декабря 2024 года по 8 января в учреждении побывали 63 человека, двое из них оказались женщинами, самой возрастной стала 69-летняя омичка.

Наотмечались. В Новый год пять омичей попали в больницу с отравлением алкоголем
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Алкоголь#Алкогольная продукция#Новости#Ограничения#Ограничение#Алкогольный рынок#Продажа алкоголя#Алко
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