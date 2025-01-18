Аномальные морозы придут в Омскую область уже на следующей неделе

Posted 18 января, 16:18
Published 18 января, 16:18
Modified 18 января, 16:21
Updated 18 января, 16:21
После крещения на Омск и область обрушатся аномальные холода. Так, по данным сервиса Ventusky, погода сильно ухудшится уже с 22 января. В среду к полудню температура воздуха опустится до -22 градусов, а к вечеру — до -26.
В ночь на четверг, 23 января, столбик термометра достигнет -32 градусов, днем в этот день прогнозируют -28 градусов. Такие же морозы обещают и 24 января. 25 и 26 января будет в пределах -14… -20 градусов, 27-го и 28-го — -7… -10 градусов.
Сильного потепления в конце января не ожидается. Впрочем, прогноз погоды на длительный промежуток времени может быть неточен.
Ранее мы писали, какая погода ожидается в Омской области на Крещение.