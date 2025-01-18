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Posted 18 января, 16:18

Published 18 января, 16:18

Modified 18 января, 16:21

Updated 18 января, 16:21

Аномальные морозы придут в Омскую область уже на следующей неделе

Аномальные морозы придут в Омскую область уже на следующей неделе

18 января 2025, 16:18
Фото: 1MI.
Такая погода будет сохраняться вплоть до конца января.

После крещения на Омск и область обрушатся аномальные холода. Так, по данным сервиса Ventusky, погода сильно ухудшится уже с 22 января. В среду к полудню температура воздуха опустится до -22 градусов, а к вечеру — до -26.

В ночь на четверг, 23 января, столбик термометра достигнет -32 градусов, днем в этот день прогнозируют -28 градусов. Такие же морозы обещают и 24 января. 25 и 26 января будет в пределах -14… -20 градусов, 27-го и 28-го — -7… -10 градусов.

Прогноз погоды в конце января
Прогноз погоды в конце января
Прогноз погоды в конце января. Фото: Ventusky

Сильного потепления в конце января не ожидается. Впрочем, прогноз погоды на длительный промежуток времени может быть неточен.

Ранее мы писали, какая погода ожидается в Омской области на Крещение.

Синоптики озвучили прогноз погоды на Крещение в Омске и области
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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Крещение#Температура#Прогноз#Холода
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