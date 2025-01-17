Омичи из пятиэтажки в Чкаловском поселке пожаловались на лужи кипятка во дворе дома

В редакцию Города55 обратились жители дома №16 по улице Романенко в Чкаловском поселке. Омичи рассказали, что рядом с пятиэтажкой уже несколько дней разливаются лужи кипятка, однако никто из ответственных служб не отвечает на жалобы.