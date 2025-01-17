Омичи из пятиэтажки в Чкаловском поселке пожаловались на лужи кипятка во дворе дома

Posted 17 января, 13:47
Published 17 января, 13:47
Modified 17 января, 13:55
Updated 17 января, 13:55
В редакцию Города55 обратились жители дома №16 по улице Романенко в Чкаловском поселке. Омичи рассказали, что рядом с пятиэтажкой уже несколько дней разливаются лужи кипятка, однако никто из ответственных служб не отвечает на жалобы.
В «Тепловой компании» Городу55 сообщили, что на территории дома уже провели обследование, специалисты проведут работы на участке 20 января.
«По адресу ул. Романенко, 16 А, специалисты „Тепловой компании“ провели обследование, приняты все необходимые меры. В понедельник будут проведены все необходимые работы», — сообщили в пресс-службе организации.
Напомним, что недавно из-за аварии на теплосетях без воды и отопления остались жители двух многоквартирных домов по улице Завертяева.