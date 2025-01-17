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Posted 17 января, 03:57

Published 17 января, 03:57

Modified 17 января, 04:08

Updated 17 января, 04:08

Военные сборы для резервистов: новый указ Путина вступил в силу

Владимир Путин подписал указ о военных сборах для граждан, пребывающих в запасе

17 января 2025, 03:57
Фото: 1MI. Военные сборы для резервистов: новый указ Путина вступил в силу
Цель сборов — переподготовка граждан, находящихся в запасе, для выполнения задач в рамках обеспечения национальной безопасности.

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, состоящих в запасе, на военные сборы в 2025 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу с момента его обнародования.

Согласно указу, граждане, пребывающие в запасе, будут проходить военные сборы в различных структурах:

  • Вооруженные силы Российской Федерации;
  • Войска национальной гвардии;
  • Спасательные воинские формирования МЧС;
  • Органы государственной охраны;
  • Федеральная служба безопасности.
Указ о призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2025 году
Указ о призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2025 году. Фото: Официальный портал правовой информации

Правительству России и региональным властям поручено организовать мероприятия, связанные с проведением сборов, и обеспечить их выполнение. Гражданам, которым предстоит участие в сборах, заблаговременно направляются повестки с указанием сроков и места их проведения.

Подробности о времени и порядке сборов, как правило, определяются министерством обороны и соответствующими ведомствами. Военные сборы проводятся для поддержания боеготовности и проверки навыков резервистов.

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#Диана Рязанцева#Омск#Владимир Путин#Россия#МЧС#ФСБ#Министерство обороны#Вооруженные силы#Запас#Национальная гвардия#Военные сборы#Национальная безопасность
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