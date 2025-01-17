Владимир Путин подписал указ о военных сборах для граждан, пребывающих в запасе

Posted 17 января, 03:57
Published 17 января, 03:57
Modified 17 января, 04:08
Updated 17 января, 04:08
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, состоящих в запасе, на военные сборы в 2025 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу с момента его обнародования.
Согласно указу, граждане, пребывающие в запасе, будут проходить военные сборы в различных структурах:
Правительству России и региональным властям поручено организовать мероприятия, связанные с проведением сборов, и обеспечить их выполнение. Гражданам, которым предстоит участие в сборах, заблаговременно направляются повестки с указанием сроков и места их проведения.
Подробности о времени и порядке сборов, как правило, определяются министерством обороны и соответствующими ведомствами. Военные сборы проводятся для поддержания боеготовности и проверки навыков резервистов.
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