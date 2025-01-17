В троллейбусное депо на Ватутина заселят полицейских

УМВД России по Омской области обратилось в муниципальное предприятие «Электрический транспорт» с просьбой предоставить на время помещения в здании депо. Там может разместиться городской отдел полиции №3, который на время остается без постоянного жилья: в здании по улице Олега Кошевого, где этот отдел размещается, в текущем году пройдет капитальный ремонт.