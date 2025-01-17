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Posted 17 января, 05:59

Published 17 января, 05:59

Modified 17 января, 06:01

Updated 17 января, 06:01

Омская полиция попросила помещения в троллейбусном депо на Ватутина

В троллейбусное депо на Ватутина заселят полицейских

17 января 2025, 05:59
Фото: 1MI.

Омская полиция попросила помещения в троллейбусном депо на Ватутина

Помещения передадут отделу полиции №3 на время капитального ремонта.

На следующей неделе в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по муниципальной собственности. Один из пунктов повестки связан с троллейбусным депо на Ватутина, в котором могут появиться новые жильцы.

УМВД России по Омской области обратилось в муниципальное предприятие «Электрический транспорт» с просьбой предоставить на время помещения в здании депо. Там может разместиться городской отдел полиции №3, который на время остается без постоянного жилья: в здании по улице Олега Кошевого, где этот отдел размещается, в текущем году пройдет капитальный ремонт.

«Электрический транспорт» и курирующий его работы дептранс не против: они готовы на время передать полиции помещения на первом и втором этажах общей площадью 920 квадратных метров. Решение по этому вопросу предстоит принять городскому Совету.

Напомним: здание депо на Ватутина ждет реконструкции. Изначально работы должны были пройти еще в 2023 году, но дело затянулось. В декабре 2024 года проект реконструкции прошел государственную экспертизу.

В Омске проект ремонта троллейбусного депо на улице Ватутина прошел госэкспертизу
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Депо на Ватутина
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