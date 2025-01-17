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Posted 17 января, 12:55

Published 17 января, 12:55

Modified 17 января, 12:55

Updated 17 января, 12:55

В омских колониях прошел творческий конкурс

В омских колониях прошел конкурс на лучшую ледяную фигуру

17 января 2025, 12:55
Фото: 1MI. В омских колониях прошел творческий конкурс
Первое место заняло лечебно-исправительное учреждение № 2.

В региональном отделении УФСИН подвели итоги конкурса скульптур из снега и льда, он был посвящен символу нового года.

Экспертной комиссией руководил замначальника управления Владимир Пушкарев, она оценивала художественную ценность работ, актуальность темы, оригинальность и качество исполнения. Места распределилась так:

  • первое место — лечебно-исправительное учреждение № 2
  • второе место — исправительная колония № 7,
  • третье место — исправительная колония № 3.

Отмечается, что осужденные уже начали подготовку к следующему конкурсу, он будет посвящен Дню защитника Отечества.

Фото: УФСИН России по Омской области

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#УФСИН#Творчество#Новости#Заключенные уфсин#Тюрьма#УФСИН России
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