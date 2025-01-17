В омских колониях прошел конкурс на лучшую ледяную фигуру

Posted 17 января, 12:55
Published 17 января, 12:55
Modified 17 января, 12:55
Updated 17 января, 12:55
В региональном отделении УФСИН подвели итоги конкурса скульптур из снега и льда, он был посвящен символу нового года.
Экспертной комиссией руководил замначальника управления Владимир Пушкарев, она оценивала художественную ценность работ, актуальность темы, оригинальность и качество исполнения. Места распределилась так:
Отмечается, что осужденные уже начали подготовку к следующему конкурсу, он будет посвящен Дню защитника Отечества.