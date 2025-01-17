gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 12:24

Published 17 января, 12:24

Modified 17 января, 12:26

Updated 17 января, 12:26

Омские чиновники провели эксперимент по выявлению безбилетников в автобусах

В Омске прошел эксперимент по выявлению «зайцев»

17 января 2025, 12:24
Фото: 1MI.

Омские чиновники провели эксперимент по выявлению безбилетников в автобусах

Штрафовать их по-прежнему не получается из-за проблем с документооборотом.

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры будут говорить в том числе о проблеме безбилетников в общественном транспорте. Депутаты попросили чиновников рассказать, как продвигается создание муниципальной службы контроля — и те уже направили письменный ответ, копия которого есть в распоряжении Города55.

Из документа следует, что пока сохраняется фундаментальная проблема: оштрафовать «зайца» нельзя из-за невозможности надежно идентифицировать его личность. Это выяснилось на декабрьском заседании комитета, и вице-мэр Владимир Куприянов рассказал тогда, что городским властям нужно взаимодействовать с областным минцифрой, а это будет «длительный процесс».

Пока же омские чиновники провели эксперимент, чтобы понять, насколько тема контроля актуальна. 24 декабря работники депконтроля и ПП-8 проверяли билеты у пассажиров автобусов на 10 остановках. Всего проверили 235 автобусов, в них нашли 101 «зайца». 89 человек просто дообилетили, на 12 человек составили акты «об обнаружении признаков административного правонарушения».

«Указанные мероприятия подтвердили актуальность создания службы контроля оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, осуществляющем перевозки по муниципальным машрутам», — констатируют авторы отчета.

Таким образом, решение о создании службы контроля остается неизменным. Сколько времени понадобится авторам идеи, чтобы довести дело до конца, пока неясно.

«Есть затруднение»: выяснилось, что омские контролеры не могут штрафовать «зайцев»
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Контролеры#Безбилетники#Деконтроль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика