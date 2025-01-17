В Омске прошел эксперимент по выявлению «зайцев»

Posted 17 января, 12:24
Published 17 января, 12:24
Modified 17 января, 12:26
Updated 17 января, 12:26
На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры будут говорить в том числе о проблеме безбилетников в общественном транспорте. Депутаты попросили чиновников рассказать, как продвигается создание муниципальной службы контроля — и те уже направили письменный ответ, копия которого есть в распоряжении Города55.
Из документа следует, что пока сохраняется фундаментальная проблема: оштрафовать «зайца» нельзя из-за невозможности надежно идентифицировать его личность. Это выяснилось на декабрьском заседании комитета, и вице-мэр Владимир Куприянов рассказал тогда, что городским властям нужно взаимодействовать с областным минцифрой, а это будет «длительный процесс».
Пока же омские чиновники провели эксперимент, чтобы понять, насколько тема контроля актуальна. 24 декабря работники депконтроля и ПП-8 проверяли билеты у пассажиров автобусов на 10 остановках. Всего проверили 235 автобусов, в них нашли 101 «зайца». 89 человек просто дообилетили, на 12 человек составили акты «об обнаружении признаков административного правонарушения».
«Указанные мероприятия подтвердили актуальность создания службы контроля оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, осуществляющем перевозки по муниципальным машрутам», — констатируют авторы отчета.
Таким образом, решение о создании службы контроля остается неизменным. Сколько времени понадобится авторам идеи, чтобы довести дело до конца, пока неясно.