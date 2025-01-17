В Омске прошел эксперимент по выявлению «зайцев»

Из документа следует, что пока сохраняется фундаментальная проблема: оштрафовать «зайца» нельзя из-за невозможности надежно идентифицировать его личность. Это выяснилось на декабрьском заседании комитета, и вице-мэр Владимир Куприянов рассказал тогда, что городским властям нужно взаимодействовать с областным минцифрой, а это будет «длительный процесс».