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Posted 17 января, 06:33

Published 17 января, 06:33

Modified 17 января, 06:36

Updated 17 января, 06:36

В Омске приземлился первый после долгого перерыва самолет из Внуково

В Омске приземлился первый после долгого перерыва самолет из Внуково

17 января 2025, 06:33
Фото: Никита Петренко. Предоставлено Городу55.
Омский споттер Никита Петренко показал, как выглядел борт «Победы» в спецливрее «Мамолет».

В этом году авиакомпания «Победа» возобновила рейсы Москва (Внуково) — Омск — Москва (Внуково). Накануне в омском аэропорту приземлился первый рейс из столичного аэропорта. Напомним, в ноябре 2022 года лоукостер сообщил о временном прекращении рейсов из Омска во Внуково, и все полеты в это время осуществлялись в аэропорт Шереметьево.

Омский споттер Никита Петренко поделился кадрами приземлившего самолета.

Фото: Никита Петренко. Предоставлено Городу55
«Рано утром мы встретили на перроне омского аэропорта борт „Победы“ в спецливрее „Мамолет“. 2024 год объявлен Президентом Годом семьи, и Победа украсила свой лайнер двумя стикерами: „Моя мама на борту“ и „Мы люди дела“. Первый свой полет он выполнил 20 февраля прошлого года», — рассказал Никита Петренко.
Фото: Никита Петренко. Предоставлено Городу55

Отметим, рейсы во Внуково будут выполняться трижды в неделю. Самолеты будут вылетать в Москву по средам, пятницам и воскресеньям в 22:30, из Омска — по четвергам, субботам и понедельникам в 05:55.

Ожидается, что полетная программа по маршруту Москва-Омск в январе 2025 года превысит показатели аналогичного периода прошлого года на 40%, что свидетельствует о растущем спросе на этот маршрут и расширении авиасообщения между двумя городами.

Омск — Москва: «Победа» откроет новые горизонты с прямыми рейсами из Внуково
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#Ольга Скворцова#Общество#Самолет#Омск#Москва#Рейсы#Внуково#Шереметьево#Год семьи
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