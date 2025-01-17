В Омске приземлился первый после долгого перерыва самолет из Внуково

Posted 17 января, 06:33
Published 17 января, 06:33
Modified 17 января, 06:36
Updated 17 января, 06:36
В этом году авиакомпания «Победа» возобновила рейсы Москва (Внуково) — Омск — Москва (Внуково). Накануне в омском аэропорту приземлился первый рейс из столичного аэропорта. Напомним, в ноябре 2022 года лоукостер сообщил о временном прекращении рейсов из Омска во Внуково, и все полеты в это время осуществлялись в аэропорт Шереметьево.
Омский споттер Никита Петренко поделился кадрами приземлившего самолета.
«Рано утром мы встретили на перроне омского аэропорта борт „Победы“ в спецливрее „Мамолет“. 2024 год объявлен Президентом Годом семьи, и Победа украсила свой лайнер двумя стикерами: „Моя мама на борту“ и „Мы люди дела“. Первый свой полет он выполнил 20 февраля прошлого года», — рассказал Никита Петренко.
Отметим, рейсы во Внуково будут выполняться трижды в неделю. Самолеты будут вылетать в Москву по средам, пятницам и воскресеньям в 22:30, из Омска — по четвергам, субботам и понедельникам в 05:55.
Ожидается, что полетная программа по маршруту Москва-Омск в январе 2025 года превысит показатели аналогичного периода прошлого года на 40%, что свидетельствует о растущем спросе на этот маршрут и расширении авиасообщения между двумя городами.