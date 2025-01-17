В Омске приземлился первый после долгого перерыва самолет из Внуково

В этом году авиакомпания «Победа» возобновила рейсы Москва (Внуково) — Омск — Москва (Внуково). Накануне в омском аэропорту приземлился первый рейс из столичного аэропорта. Напомним, в ноябре 2022 года лоукостер сообщил о временном прекращении рейсов из Омска во Внуково, и все полеты в это время осуществлялись в аэропорт Шереметьево.