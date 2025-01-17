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Posted 17 января, 04:43

Published 17 января, 04:43

Modified 17 января, 04:45

Updated 17 января, 04:45

Эскизы дома на 2-й Дачной в Омске

В Омске на 2-й Дачной возведут восьмиэтажку на 200 квартир. Показываем эскизы

17 января 2025, 04:43
Фото: Минстрой Омской области. Эскизы дома на 2-й Дачной в Омске

В Омске на месте бывших аварийных домов построят восьмиэтажку на 200 квартир

Застройщиком выступает компания «Кватро». Разработанный проект 8-этажного дома накануне рассмотрели на заседании областного архитектурно-градостроительного совета.

В Центральном округе Омска, на улице 2-й Дачной, собираются построить новый 8-этажный дом с подземной парковкой. Проект, как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко, рассмотрели на очередном заседании областного архитектурно-градостроительного совета.

Застройщиком дома с жилой площадью более 6,4 тысячи «квадратов» выступает ООО «Кватро». В нем будет 200 квартир, из них большинство — «однушки». Также предусмотрена и подземная парковка.

Эскизы дома на 2-й Дачной в Омске
Эскизы дома на 2-й Дачной в Омске. Фото: Минстрой Омской области

Застройщик вложится в создание социальной инфраструктуры, а именно, как уточнили Городу55 в региональном минстрое, внесет инфраструктурный платеж, которым распорядится городская администрация.

«Детские сады и школы в районе есть, поэтому застройщик внесет инфраструктурный платеж», — уточнил в своих соцсетях министр строительства Александр Рашко.

Напомним, что участки под застройку компания «Кватро» выиграла на торгах в мае 2023 года. Земля освободилась после сноса аварийных домов на 2-й Дачной. За два участка ежегодно приходится платить более 6 млн рублей.

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#Юлия Истомина#Омск#Строительство#Застройщик#Многоквартирный дом#Новости#Эскиз
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