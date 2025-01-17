В Омске на 2-й Дачной возведут восьмиэтажку на 200 квартир. Показываем эскизы

Posted 17 января, 04:43
Published 17 января, 04:43
Modified 17 января, 04:45
Updated 17 января, 04:45
В Центральном округе Омска, на улице 2-й Дачной, собираются построить новый 8-этажный дом с подземной парковкой. Проект, как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко, рассмотрели на очередном заседании областного архитектурно-градостроительного совета.
Застройщиком дома с жилой площадью более 6,4 тысячи «квадратов» выступает ООО «Кватро». В нем будет 200 квартир, из них большинство — «однушки». Также предусмотрена и подземная парковка.
Застройщик вложится в создание социальной инфраструктуры, а именно, как уточнили Городу55 в региональном минстрое, внесет инфраструктурный платеж, которым распорядится городская администрация.
«Детские сады и школы в районе есть, поэтому застройщик внесет инфраструктурный платеж», — уточнил в своих соцсетях министр строительства Александр Рашко.
Напомним, что участки под застройку компания «Кватро» выиграла на торгах в мае 2023 года. Земля освободилась после сноса аварийных домов на 2-й Дачной. За два участка ежегодно приходится платить более 6 млн рублей.