В Омске будут передавать бизнесу землю на конечных остановках

Стоит напомнить, что в июле 2024 года в Горсовете прошло бурное обсуждение, связанное с ситуацией на конечных остановках. Тогда прозвучало предложение строить многофункциональные комплексы, в которых были бы созданы комфортные условия для водителей общественного транспорта.