В Омске будут передавать бизнесу землю на конечных остановках

Posted 17 января, 11:59
Published 17 января, 11:59
Modified 17 января, 12:00
Updated 17 января, 12:00
На следующей неделе в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Один из пунктов повестки — отчет администрации о благоустройстве конечных остановок общественного транспорта.
Из ответа мэрии на депутатский запрос, копия которого есть в распоряжении Города55, следует, что чиновники решили привлечь бизнес.
«Администрация города Омска считает целесообразным, — говорится в письме за подписью мэра Сергея Шелеста, — возобновить практику передачи земельных участков конечных остановок общественного транспорта в пользование хозяйствующих субъектов для проведения работ по благоустройству этих территорий с возможностью реализации на них бизнес-проектов придорожного сервиса (без капитального строительства)».
Этот вопрос рассматривался на совещании у вице-мэра Владимира Куприянова с участием глав структурных подразделений мэрии, руководителя Омского транспортного союза и директора ООО «Альянс». По итогам было решено, что заинтересованные стороны подготовят полный пакет документов и проведут еще одну рабочую встречу.
Стоит напомнить, что в июле 2024 года в Горсовете прошло бурное обсуждение, связанное с ситуацией на конечных остановках. Тогда прозвучало предложение строить многофункциональные комплексы, в которых были бы созданы комфортные условия для водителей общественного транспорта.