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Posted 17 января, 11:59

Published 17 января, 11:59

Modified 17 января, 12:00

Updated 17 января, 12:00

В Омске решили передавать бизнесу землю на конечных остановках

В Омске будут передавать бизнесу землю на конечных остановках

17 января 2025, 11:59
Фото: gorod55.ru.

В Омске решили передавать бизнесу землю на конечных остановках

Хозяйствующим субъектам разрешат реализовывать свои проекты в обмен на благоустройство территории.

На следующей неделе в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Один из пунктов повестки — отчет администрации о благоустройстве конечных остановок общественного транспорта.

Из ответа мэрии на депутатский запрос, копия которого есть в распоряжении Города55, следует, что чиновники решили привлечь бизнес.

«Администрация города Омска считает целесообразным, — говорится в письме за подписью мэра Сергея Шелеста, — возобновить практику передачи земельных участков конечных остановок общественного транспорта в пользование хозяйствующих субъектов для проведения работ по благоустройству этих территорий с возможностью реализации на них бизнес-проектов придорожного сервиса (без капитального строительства)».

Этот вопрос рассматривался на совещании у вице-мэра Владимира Куприянова с участием глав структурных подразделений мэрии, руководителя Омского транспортного союза и директора ООО «Альянс». По итогам было решено, что заинтересованные стороны подготовят полный пакет документов и проведут еще одну рабочую встречу.

Стоит напомнить, что в июле 2024 года в Горсовете прошло бурное обсуждение, связанное с ситуацией на конечных остановках. Тогда прозвучало предложение строить многофункциональные комплексы, в которых были бы созданы комфортные условия для водителей общественного транспорта.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Горсовет#Конечные остановки
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