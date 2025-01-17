В Оконешниково простятся с омским бойцом, погибшим в зоне СВО

Posted 17 января, 05:02
Published 17 января, 05:02
Modified 17 января, 05:04
Updated 17 января, 05:04
В пятницу, 17 января, пройдет церемония прощания с Сергеем Красняковым, погибшим в ходе специальной военной операции. О гибели бойца сообщили представители администрации Оконешниковского района.
Траурный митинг и прощание с погибшим бойцом запланировано на время с 11.30 до 12.30 часов. Церемония состоится на площади у ДК в Оконешниково.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Сергея Краснякова.