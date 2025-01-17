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Posted 17 января, 05:02

Published 17 января, 05:02

Modified 17 января, 05:04

Updated 17 января, 05:04

В Оконешниково простятся с омским бойцом, погибшим в зоне СВО

В Оконешниково простятся с омским бойцом, погибшим в зоне СВО

17 января 2025, 05:02
Фото: Изображение Midjourney.
Прощание пройдет на площади у местного Дома культуры.

В пятницу, 17 января, пройдет церемония прощания с Сергеем Красняковым, погибшим в ходе специальной военной операции. О гибели бойца сообщили представители администрации Оконешниковского района.

Траурный митинг и прощание с погибшим бойцом запланировано на время с 11.30 до 12.30 часов. Церемония состоится на площади у ДК в Оконешниково.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Сергея Краснякова.

В Омске появится еще одна мемориальная доска с именем погибшего на СВО
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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Новости#Прощание#Сво#Оконешниковский район#Участник СВО
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