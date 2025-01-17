В одном из дворов Омска найдена граната

Ранее мы писали, что омская полиция попросила помещения в троллейбусном депо на Ватутина. Там может разместиться городской отдел полиции №3, который на время остается без постоянного жилья: в здании по улице Олега Кошевого, где этот отдел размещается, в текущем году пройдет капитальный ремонт.