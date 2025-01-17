В одном из дворов Омска найдена граната

Posted 17 января, 07:46
Published 17 января, 07:46
Modified 17 января, 07:48
Updated 17 января, 07:48
Сегодня, 17 января, жители одного из домов на улице Омской сообщили в полицию, что во дворе нашли предмет, похожий на гранату. Как сообщили Городу55 в УМВД, сообщение об этом поступило в 10:16.
Правоохранители оцепили территорию двора для обеспечения безопасности местных жителей.
«В результате осмотра находки саперами установлено, что это страйкбольная граната, опасности для граждан не представляет», — рассказали Городу55 в полиции.
Ранее мы писали, что омская полиция попросила помещения в троллейбусном депо на Ватутина. Там может разместиться городской отдел полиции №3, который на время остается без постоянного жилья: в здании по улице Олега Кошевого, где этот отдел размещается, в текущем году пройдет капитальный ремонт.
«Электрический транспорт» и курирующий его работы дептранс не против: они готовы на время передать полиции помещения на первом и втором этажах общей площадью 920 квадратных метров. Решение по этому вопросу предстоит принять городскому Совету на следующей неделе.