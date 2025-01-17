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Posted 17 января, 07:46

Published 17 января, 07:46

Modified 17 января, 07:48

Updated 17 января, 07:48

В одном из дворов Омска найдена граната

В одном из дворов Омска найдена граната

17 января 2025, 07:46
Фото: 1MI.
На место находки вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Сегодня, 17 января, жители одного из домов на улице Омской сообщили в полицию, что во дворе нашли предмет, похожий на гранату. Как сообщили Городу55 в УМВД, сообщение об этом поступило в 10:16.

Правоохранители оцепили территорию двора для обеспечения безопасности местных жителей.

«В результате осмотра находки саперами установлено, что это страйкбольная граната, опасности для граждан не представляет», — рассказали Городу55 в полиции.

Ранее мы писали, что омская полиция попросила помещения в троллейбусном депо на Ватутина. Там может разместиться городской отдел полиции №3, который на время остается без постоянного жилья: в здании по улице Олега Кошевого, где этот отдел размещается, в текущем году пройдет капитальный ремонт.

«Электрический транспорт» и курирующий его работы дептранс не против: они готовы на время передать полиции помещения на первом и втором этажах общей площадью 920 квадратных метров. Решение по этому вопросу предстоит принять городскому Совету на следующей неделе.

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#Ольга Скворцова#Происшествия#Полиция#Омск#Безопасность#Капитальный ремонт#Дептранс#Троллейбусное депо#Саперы#Граната
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