Угрозы, обманы и полмиллиона долларов: в Омске будут судить криминальную тройку

Posted 17 января, 07:59
Published 17 января, 07:59
Modified 17 января, 08:01
Updated 17 января, 08:01
Омская прокуратура направила в суд дело против трех мужчин, которых обвиняют в серьезных преступлениях — вымогательстве и мошенничестве. По данным следствия, омичи использовали угрозы и обман, чтобы завладеть крупными суммами денег.
Сообщается, что в ноябре 2022 года 43-летний омич предложил троим знакомым организовать вымогательство у жителя Кемеровской области, который занимался криптовалютой. Злоумышленники прибыли в регион, установили слежку за жертвой и начали угрожать ему, требуя 500 тысяч долларов. Для давления использовались не только личные угрозы, но и запугивания через телефонные звонки.
Но это не единственное преступление. В сентябре 2023 года организатор группы обманул своего знакомого, пообещав помочь с решением личной проблемы. Он получил от него 150 тысяч рублей, но свои обещания не выполнил. Еще один участник группы в ноябре 2023 года обманул женщину из Ростовской области. Она перевела ему 230 тысяч рублей, надеясь, что он купит для нее грузовик, но деньги просто присвоили.
Несмотря на собранные доказательства, обвиняемые отказались признать свою вину. Из-за болезни одного из них дело было выделено в отдельное производство. Материалы уголовного дела направлены в Куйбышевский районный суд Омска.
Напомним, ранее Город55 писал, что уголовное дело в отношении сбежавшего экс-депутата Госдумы передали в суд.