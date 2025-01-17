Угрозы, обманы и полмиллиона долларов: в Омске будут судить криминальную тройку

Но это не единственное преступление. В сентябре 2023 года организатор группы обманул своего знакомого, пообещав помочь с решением личной проблемы. Он получил от него 150 тысяч рублей, но свои обещания не выполнил. Еще один участник группы в ноябре 2023 года обманул женщину из Ростовской области. Она перевела ему 230 тысяч рублей, надеясь, что он купит для нее грузовик, но деньги просто присвоили.