Уголовное дело сбежавшего омского бизнесмена Александра Четверикова передано в суд

В 2021 году Четвериков покинул Россию, отправившись в Бельгию, где проживает по сей день. Следственный комитет объявил его в международный розыск, а суд заочно арестовал экс-депутата. Несмотря на это, в 2022 году Норвегия отказалась экстрадировать его в Россию.