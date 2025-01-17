Уголовное дело сбежавшего омского бизнесмена Александра Четверикова передано в суд

Posted 17 января, 03:30
Published 17 января, 03:30
Modified 17 января, 03:32
Updated 17 января, 03:32
Следственный комитет России завершил расследование громкого уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы Александра Четверикова. Политика обвиняют в хищении более 54 миллионов рублей со счетов омской компании «Зерно Сибири», которая занималась экспортом зерна из региона.
Как работала схема
Следствие установило, что в 2019 году Четвериков, будучи членом совета директоров компании, вместе с директором «Зерна Сибири» Алексеем Секачевым и двумя предпринимателями, Максимом Плужниковым и Станиславом Саутой, организовал хищение средств. Деньги якобы перечислялись за поставленное зерно, но в реальности никакой продукции не было.
Примечательно, что компания «Зерно Сибири» создавалась областным правительством для поддержки аграрного сектора и повышения объемов экспорта. Однако, вместо развития регионального сельского хозяйства, предприятие оказалось вовлечено в масштабную мошенническую схему.
Бегство и международный розыск
В 2021 году Четвериков покинул Россию, отправившись в Бельгию, где проживает по сей день. Следственный комитет объявил его в международный розыск, а суд заочно арестовал экс-депутата. Несмотря на это, в 2022 году Норвегия отказалась экстрадировать его в Россию.
Судьба соучастников
Тем временем дела соучастников Четверикова уже рассмотрены. Алексей Секачев, Максим Плужников и Станислав Саут получили наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Подробности дела
В ходе следствия также всплыли дополнительные эпизоды мошеннической деятельности Четверикова. Так, еще в 2009–2013 годах, будучи владельцем агропромышленных активов, он использовал похожие схемы для хищения средств через фиктивные договора. Всего таким образом Четвериковым и директором предприятия «Чувашский бройлер» Николаевым было растрачено более 101 млн рублей.
Что дальше?
Собранные доказательства по делу Четверикова направлены в суд для заочного рассмотрения. Российские власти продолжают добиваться его экстрадиции.
Напомним, ранее Город55 писал, что экс-депутат Госдумы возглавил штаб «Россиян за рубежом» в Брюсселе.