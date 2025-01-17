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Posted 17 января, 03:30

Published 17 января, 03:30

Modified 17 января, 03:32

Updated 17 января, 03:32

Уголовное дело в отношении сбежавшего экс-депутата Госдумы передали в суд

Уголовное дело сбежавшего омского бизнесмена Александра Четверикова передано в суд

17 января 2025, 03:30
Фото: 1MI. Уголовное дело в отношении сбежавшего экс-депутата Госдумы передали в суд

Экс-депутат Госдумы Александр Четвериков скрывается от правосудия в Бельгии

Четвериков является фигурантом по делу «Зерна Сибири» о мошенничестве в особо крупном размере и объявлен в федеральный розыск.

Следственный комитет России завершил расследование громкого уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы Александра Четверикова. Политика обвиняют в хищении более 54 миллионов рублей со счетов омской компании «Зерно Сибири», которая занималась экспортом зерна из региона.

Как работала схема

Следствие установило, что в 2019 году Четвериков, будучи членом совета директоров компании, вместе с директором «Зерна Сибири» Алексеем Секачевым и двумя предпринимателями, Максимом Плужниковым и Станиславом Саутой, организовал хищение средств. Деньги якобы перечислялись за поставленное зерно, но в реальности никакой продукции не было.

Примечательно, что компания «Зерно Сибири» создавалась областным правительством для поддержки аграрного сектора и повышения объемов экспорта. Однако, вместо развития регионального сельского хозяйства, предприятие оказалось вовлечено в масштабную мошенническую схему.

Бегство и международный розыск

В 2021 году Четвериков покинул Россию, отправившись в Бельгию, где проживает по сей день. Следственный комитет объявил его в международный розыск, а суд заочно арестовал экс-депутата. Несмотря на это, в 2022 году Норвегия отказалась экстрадировать его в Россию.

Судьба соучастников

Тем временем дела соучастников Четверикова уже рассмотрены. Алексей Секачев, Максим Плужников и Станислав Саут получили наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Подробности дела

В ходе следствия также всплыли дополнительные эпизоды мошеннической деятельности Четверикова. Так, еще в 2009–2013 годах, будучи владельцем агропромышленных активов, он использовал похожие схемы для хищения средств через фиктивные договора. Всего таким образом Четвериковым и директором предприятия «Чувашский бройлер» Николаевым было растрачено более 101 млн рублей.

Что дальше?

Собранные доказательства по делу Четверикова направлены в суд для заочного рассмотрения. Российские власти продолжают добиваться его экстрадиции.

Напомним, ранее Город55 писал, что экс-депутат Госдумы возглавил штаб «Россиян за рубежом» в Брюсселе.

Омский бизнесмен Александр Четвериков возглавил «Россиян за рубежом»
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#Диана Рязанцева#Омск#Следственный комитет#Мошенничество#Уголовное дело#Госдума#Александр Четвериков#Зерно Сибири#Экстрадиция
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