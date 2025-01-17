У самолета, летевшего в Омск из Москвы, неожиданно выключился автопилот

Напомним, что несколько дней назад в Омске экстренно сел самолет авиакомпании «Сибирь», он летел из Иркутска в Уфу. Причиной посадки в аэропорту им. Карбышева стало плохое самочувствие пассажира на борту, у женщины появились подозрения на сердечный приступ.