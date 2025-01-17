У самолета, летевшего в Омск из Москвы, неожиданно выключился автопилот

Posted 17 января, 12:22
Published 17 января, 12:22
Modified 17 января, 12:22
Updated 17 января, 12:22
Сегодня ночью, в 2:08, в небе над Екатеринбургом подал сигнал бедствия самолет авиакомпании «Победа». Лайнер следовал из Москвы в Омск, капитан судна сообщил о незначительном отключении автопилота и потере статуса РВСМ, после чего запросил снижение до эшелона 270.
К счастью, ситуацию удалось быстро исправить. Самолет продолжил следовать по маршруту и прибыл в город назначения.
Напомним, что несколько дней назад в Омске экстренно сел самолет авиакомпании «Сибирь», он летел из Иркутска в Уфу. Причиной посадки в аэропорту им. Карбышева стало плохое самочувствие пассажира на борту, у женщины появились подозрения на сердечный приступ.