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Posted 17 января, 12:22

Published 17 января, 12:22

Modified 17 января, 12:22

Updated 17 января, 12:22

Самолет летел из Москвы

У самолета, летевшего в Омск из Москвы, неожиданно выключился автопилот

17 января 2025, 12:22
Фото: 1MI. Самолет летел из Москвы
Капитан судна объявил режим бедствия, но ситуацию удалось исправить и лайнер дальше полетел по маршруту.

Сегодня ночью, в 2:08, в небе над Екатеринбургом подал сигнал бедствия самолет авиакомпании «Победа». Лайнер следовал из Москвы в Омск, капитан судна сообщил о незначительном отключении автопилота и потере статуса РВСМ, после чего запросил снижение до эшелона 270.

К счастью, ситуацию удалось быстро исправить. Самолет продолжил следовать по маршруту и прибыл в город назначения.

Напомним, что несколько дней назад в Омске экстренно сел самолет авиакомпании «Сибирь», он летел из Иркутска в Уфу. Причиной посадки в аэропорту им. Карбышева стало плохое самочувствие пассажира на борту, у женщины появились подозрения на сердечный приступ.

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