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Posted 17 января, 08:02

Published 17 января, 08:02

Modified 17 января, 09:31

Updated 17 января, 09:31

Дом в селе Юрьево, где проживала задержанная с ребенком

Три удара ногой: стали известны подробности жестокого избиения ребенка омичкой

17 января 2025, 08:02
Фото: Следком Омской области. Дом в селе Юрьево, где проживала задержанная с ребенком

Появились подробности жестокого избиения годовалого ребенка в омском селе Юрьево

Мальчика избила его собственная мать. Следователи рассказали подробнее о травмах малыша.

В омском следкоме озвучили подробности скандального случая, произошедшего 12 января в частном доме в селе Юрьево Кормиловского района. 19-летняя девушка, которая ранее уже была судима за кражу, днем не менее трех раз пнула своего 11-месячного сына.

В результате, как сообщили следователи, ребенок получил переломы ребер и другие тяжелые телесные повреждения. О произошедшем узнали от врачей, после того как избитого малыша доставили в больницу.

Место происшествия в селе Юрьево
Место происшествия в селе Юрьево. Фото: Следком Омской области

В отношении 19-летней девушки возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка. Сегодня обвиняемую заключили под стражу на два месяца. При принятии решения в Кормиловском райсуде учли, что сельчанка находилась под надзором как условно осужденная.

Также в ходе расследования дела следователи дадут оценку действиям должностных лиц, которые должны были осуществлять контроль за 19-летней девушкой и условиями жизни и воспитания ребенка.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омская область#Следственный комитет#Избиение#Уголовное дело#Новости#Жестокость#Пострадал ребенок#Кормиловский район
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