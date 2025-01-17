Три удара ногой: стали известны подробности жестокого избиения ребенка омичкой

Posted 17 января, 08:02
Published 17 января, 08:02
Modified 17 января, 09:31
Updated 17 января, 09:31
В омском следкоме озвучили подробности скандального случая, произошедшего 12 января в частном доме в селе Юрьево Кормиловского района. 19-летняя девушка, которая ранее уже была судима за кражу, днем не менее трех раз пнула своего 11-месячного сына.
В результате, как сообщили следователи, ребенок получил переломы ребер и другие тяжелые телесные повреждения. О произошедшем узнали от врачей, после того как избитого малыша доставили в больницу.
В отношении 19-летней девушки возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка. Сегодня обвиняемую заключили под стражу на два месяца. При принятии решения в Кормиловском райсуде учли, что сельчанка находилась под надзором как условно осужденная.
Также в ходе расследования дела следователи дадут оценку действиям должностных лиц, которые должны были осуществлять контроль за 19-летней девушкой и условиями жизни и воспитания ребенка.