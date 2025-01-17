Свет погас: омичи из Октябрьского округа второй день сидят без электричества

Posted 17 января, 02:28
Published 17 января, 02:28
Modified 17 января, 02:58
Updated 17 января, 02:58
Жалоба на отсутствие электричества поступила в сообщество ВКонтакте «Аварийный Омск». Сообщается, что на улице Бульварная, 4 свет отключили еще в 9 утра 16 октября. Прошли уже целые сутки, но проблема так и не решилась. Примерно в 16:30 на место приехала бригада «Россети» и проработала там около часа, однако это не дало никакого результата. По словам жильцов, сложившаяся ситуация связана с несогласованностью действий двух организаций — «Омскэлектро» и «Россети».
Монтажники сообщили жителям пятиэтажки, что на доме работала всего одна фаза, но и ее позже отключили сотрудники «Омскэлектро». Диспетчер «Россети» заверил, что работы будут продолжаться, но кто будет заниматься восстановлением электричества ночью, остается неизвестным. По словам автора поста, дозвониться до диспетчера «Омскэлектро» невозможно — отвечает только автоответчик.
На момент публикации свет так и не появился, комментария от управляющей компании также нет. Напомним, ранее Город55 писал, что жители Тевризского района Омской области внезапно остались без газа.