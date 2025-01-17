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Posted 17 января, 02:28

Published 17 января, 02:28

Modified 17 января, 02:58

Updated 17 января, 02:58

Без света и без ответа: омичи пожаловались на коммунальный хаос

Свет погас: омичи из Октябрьского округа второй день сидят без электричества

17 января 2025, 02:28
Фото: 1MI. Без света и без ответа: омичи пожаловались на коммунальный хаос

Жители Омска жалуются на перебои с электроэнергией в Октябрьском округе

Жители кирпичной пятиэтажки сидят без света со вчерашнего дня.

Жалоба на отсутствие электричества поступила в сообщество ВКонтакте «Аварийный Омск». Сообщается, что на улице Бульварная, 4 свет отключили еще в 9 утра 16 октября. Прошли уже целые сутки, но проблема так и не решилась. Примерно в 16:30 на место приехала бригада «Россети» и проработала там около часа, однако это не дало никакого результата. По словам жильцов, сложившаяся ситуация связана с несогласованностью действий двух организаций — «Омскэлектро» и «Россети».

Монтажники сообщили жителям пятиэтажки, что на доме работала всего одна фаза, но и ее позже отключили сотрудники «Омскэлектро». Диспетчер «Россети» заверил, что работы будут продолжаться, но кто будет заниматься восстановлением электричества ночью, остается неизвестным. По словам автора поста, дозвониться до диспетчера «Омскэлектро» невозможно — отвечает только автоответчик.

На момент публикации свет так и не появился, комментария от управляющей компании также нет. Напомним, ранее Город55 писал, что жители Тевризского района Омской области внезапно остались без газа.

Жителей северного района Омской области внезапно отключили от газа
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#Диана Рязанцева#Омск#Электричество#Жалобы#Газ#Омскэлектро#Октябрьский округ#Россети#Перебои
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