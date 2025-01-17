Свет погас: омичи из Октябрьского округа второй день сидят без электричества

Жалоба на отсутствие электричества поступила в сообщество ВКонтакте «Аварийный Омск». Сообщается, что на улице Бульварная, 4 свет отключили еще в 9 утра 16 октября. Прошли уже целые сутки, но проблема так и не решилась. Примерно в 16:30 на место приехала бригада «Россети» и проработала там около часа, однако это не дало никакого результата. По словам жильцов, сложившаяся ситуация связана с несогласованностью действий двух организаций — «Омскэлектро» и «Россети».