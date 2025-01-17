Стоимость масла в Омске приблизилось к тысяче рублей за килограмм

Согласно данным Росстата, сливочное масло в России подорожало на 36,23% за 2024 год. В январе 2025 года стоимость одного килограмма продукта составила 1 013,66 рубля, что на 30 рублей больше по сравнению с последним месяцем прошлого года, когда цена была 983,56 рубля.