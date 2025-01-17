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Posted 17 января, 06:15

Published 17 января, 06:15

Modified 17 января, 06:23

Updated 17 января, 06:23

Сливочное масло за год подорожало на 36,23%

Стоимость масла в Омске приблизилось к тысяче рублей за килограмм

17 января 2025, 06:15
Фото: Изображение Midjourney. Сливочное масло за год подорожало на 36,23%

Цена сливочного масла в Омской области пересекла психологическую отметку

Стоимость сливочного масла продолжает увеличиваться.

Согласно данным Росстата, сливочное масло в России подорожало на 36,23% за 2024 год. В январе 2025 года стоимость одного килограмма продукта составила 1 013,66 рубля, что на 30 рублей больше по сравнению с последним месяцем прошлого года, когда цена была 983,56 рубля.

Цены на сливочное масло в омских магазинах разнятся. Так, в гипермаркете «Окей» килограмм масла «Тюкалинское Крестьянское» стоит 994 рублей. Упаковка масла «Село Зеленое» весом 175 граммов обойдется в 220 рублей, а 400 граммов масла «Брест-Литовск» можно купить за 664 рубля. Интересно, что такие же расценки наблюдались и в начале декабря 2024 года.

Напомним, ранее Город55 писал, что в конце ноября 2024 года стоимость минимального набора продуктов питания в Омской области составила 5808 рублей, что также отразило общую тенденцию роста цен на основные продукты.

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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Россия#Цены#Продукты питания#Росстат#Сливочное масло
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