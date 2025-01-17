Снегопады и 30-градусные морозы: погода готовит омичам несколько сюрпризов

По данным сервиса Ventusky, на выходных, 18 и 19 января, температура воздуха опустится до -12… -15 градусов. Но уже с понедельника, 20 января, в регион придет атлантический циклон с теплой воздушной массой. В этот день температура поднимется до -3 градусов, а к вечеру начнется снегопад. Такая же погода ожидается и во вторник, 21 января, однако уже в среду, 22 января, столбик термометра резко опустится.