Снегопады и 30-градусные морозы: погода готовит омичам несколько сюрпризов

Posted 17 января, 10:23
Published 17 января, 10:23
Modified 17 января, 10:25
Updated 17 января, 10:25
В январе погода продолжит удивлять жителей Омской области. Изучили прогноз на следующую неделю.
По данным сервиса Ventusky, на выходных, 18 и 19 января, температура воздуха опустится до -12… -15 градусов. Но уже с понедельника, 20 января, в регион придет атлантический циклон с теплой воздушной массой. В этот день температура поднимется до -3 градусов, а к вечеру начнется снегопад. Такая же погода ожидается и во вторник, 21 января, однако уже в среду, 22 января, столбик термометра резко опустится.
В середине недели в Омской области похолодает до -25… -30 градусов. Морозы будут держаться два дня. В пятницу, 24 января, температура воздуха составит -15… -18 градусов.