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Posted 17 января, 10:23

Published 17 января, 10:23

Modified 17 января, 10:25

Updated 17 января, 10:25

Снегопады и 30-градусные морозы: погода готовит омичам несколько сюрпризов

Снегопады и 30-градусные морозы: погода готовит омичам несколько сюрпризов

17 января 2025, 10:23
Фото: 1MI.
Резкие перепады температуры воздуха ждут жителей региона на следующей неделе.

В январе погода продолжит удивлять жителей Омской области. Изучили прогноз на следующую неделю.

По данным сервиса Ventusky, на выходных, 18 и 19 января, температура воздуха опустится до -12… -15 градусов. Но уже с понедельника, 20 января, в регион придет атлантический циклон с теплой воздушной массой. В этот день температура поднимется до -3 градусов, а к вечеру начнется снегопад. Такая же погода ожидается и во вторник, 21 января, однако уже в среду, 22 января, столбик термометра резко опустится.

Прогноз погоды на неделе с 20 января
Прогноз погоды на неделе с 20 января
Прогноз погоды на неделе с 20 января
Прогноз погоды на неделе с 20 января. Фото: Ventusky

В середине недели в Омской области похолодает до -25… -30 градусов. Морозы будут держаться два дня. В пятницу, 24 января, температура воздуха составит -15… -18 градусов.

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#Ольга Скворцова#Общество#Погода#Омская область#Прогноз#Снегопады#Морозы#Температура воздуха#Январь
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