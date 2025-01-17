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Posted 17 января, 14:03

Published 17 января, 14:03

Modified 17 января, 14:03

Updated 17 января, 14:03

Иллюстрация

Сегодня в Омске: эксперименты в автобусах, километровые пробки и палаты с тараканами

17 января 2025, 14:03
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В омских автобусах поймали более сотни «зайцев»

На заседании Горсовета скоро снова будет обсуждаться тема безбилетников в общественном транспорте. Эта проблема сохраняется из-за того, что оштрафовать «зайца» нельзя из-за невозможности надежно идентифицировать его личность. Недавно в омском общественном транспорте провели эксперимент и проверили 235 автобусов, в них нашли 101 «зайца». 89 человек просто дообилетили, а на 12 человек составили акты «об обнаружении признаков административного правонарушения».

В Омске прошел эксперимент по выявлению «зайцев»
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Новость №2. Из-за снегопада омичи погрязли в пробках

Сегодня вечером на омских дорогах образовались серьезные заторы. По данным онлайн-карты 2ГИС, ситуация уже оценивается в 9 баллов из 10. Наиболее ощутимые проблемы с движением возникли в центре города на улицах Интернациональная, Герцена, Думской и Масленникова. На Левом берегу красным «горят» 3-я Енисейская, 70 лет Октября, Красный путь. Кроме того, пробки на обоих подъездах к ремонтируемому мосту у Телецентра.

«Можно перепрыгнуть мост?»: Омск сковали огромные 9-балльные пробки
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Новость №3. Омичи снова пожаловались на обилие тараканов в больнице им. Кабанова

Омичи вновь пожаловались на обилие тараканов в отделении городской больницы имени Кабанова. По словам одного из пациентов, он стал свидетелем присутствия тараканов и клопов на протяжении шести дней своего пребывания. Однако в ответ на жалобы мужчине порекомендовали потерпеть и пообещали перевести в другое отделение.

«Как в бомжатнике»: омичи пожаловались на насекомых в больнице им. Кабанова
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