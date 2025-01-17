Сегодня в Омске: эксперименты в автобусах, километровые пробки и палаты с тараканами

На заседании Горсовета скоро снова будет обсуждаться тема безбилетников в общественном транспорте. Эта проблема сохраняется из-за того, что оштрафовать «зайца» нельзя из-за невозможности надежно идентифицировать его личность. Недавно в омском общественном транспорте провели эксперимент и проверили 235 автобусов, в них нашли 101 «зайца». 89 человек просто дообилетили, а на 12 человек составили акты «об обнаружении признаков административного правонарушения».