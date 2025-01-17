Российская артиллерия поблагодарила Виталия Хоценко за гуманитарную помощь от омичей

Posted 17 января, 09:47
Published 17 января, 09:47
Modified 17 января, 09:54
Updated 17 января, 09:54
Командование и личный состав артиллерийских подразделений в зоне СВО поблагодарили губернатора Омской области за гумпомощь воинским частям, защищающим ДНР и ЛНР. Об этом сегодня, 17 января, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Жители Омской области, предприятия и учреждения регулярно собирают и доставляют гуманитарный груз бойцам. Правительство региона формирует гуманитарные конвои для доставки грузов.
В благодарственном письме Виталию Хоценко от армии говорится, что отзывчивость и поддержка омичей способствует повышению боевого духа военнослужащих и укрепляет уверенность в нашей общей Победе.