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Posted 17 января, 09:47

Published 17 января, 09:47

Modified 17 января, 09:54

Updated 17 января, 09:54

Российская артиллерия поблагодарила Виталия Хоценко за гуманитарную помощь от омичей

Российская артиллерия поблагодарила Виталия Хоценко за гуманитарную помощь от омичей

17 января 2025, 09:47
Фото: Вячеслав Крузман. Правительство Омской области.
Правительство Омской области организует эту работу через региональные гуманитарные центры.

Командование и личный состав артиллерийских подразделений в зоне СВО поблагодарили губернатора Омской области за гумпомощь воинским частям, защищающим ДНР и ЛНР. Об этом сегодня, 17 января, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Жители Омской области, предприятия и учреждения регулярно собирают и доставляют гуманитарный груз бойцам. Правительство региона формирует гуманитарные конвои для доставки грузов.

В благодарственном письме Виталию Хоценко от армии говорится, что отзывчивость и поддержка омичей способствует повышению боевого духа военнослужащих и укрепляет уверенность в нашей общей Победе.

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#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Россия#ДНР#ЛНР#Гуманитарная помощь#Военнослужащие#Виталий Хоценко
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