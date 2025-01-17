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Posted 17 января, 04:47

Published 17 января, 04:47

Modified 17 января, 04:49

Updated 17 января, 04:49

Прокуратура потребовала изъять квартиру у экс-директора омского интерната

Прокуратура потребовала изъять квартиру у одного из фигурантов дела Куприянова

17 января 2025, 04:47
Фото: 2ГИС.

Прокуратура потребовала изъять квартиру у экс-директора омского интерната

По данным надзорной организации, жилье в Петербурге было куплено на незаконные доходы.

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев потребовал через суд обратить в доход государства квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую дочери экс-директора Марьяновского психоневрологического интерната. Это жилье площадью 70 квадратных метров было куплено в 2023 году за 18,4 млн рублей, причем у покупательницы на тот момент было меньше года трудового стажа, а какие-то источники дохода помимо зарплаты отсутствовали.

«Фактически финансирование покупки жилья осуществлялось ее отцом, обвиняемым в настоящее время в совершении ряда должностных преступлений, в том числе в получении взяток за способствование в заключении с отдельными предпринимателями договоров на выполнение строительных работ в учреждении, а также их беспрепятственную приемку и оплату», — объяснили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Согласно итогам прокурорской проверки, не только у самой покупательницы, но и у ее семьи не было возможности приобрести дорогое жилье на законно заработанные деньги.

«Кроме того, — уточнили в пресс-службе, — при обыске в жилище бывшего чиновника обнаружены и изъяты более 6 млн рублей, легальность получения которых он не представил.

В связи с этим прокурор потребовал через суд конфисковать и квартиру, и найденные при обыске деньги.

Стоит отметить, что Марьяновский интернат фигурирует в деле бывшего вице-губернатора Омской области Владимира Куприянова. Экс-директор учреждения Валерий Башуров, задержанный по подозрению в незаконных действиях, рассказал следствию, что дал Куприянову взятку, чтобы тот закрывал глаза на недостатки в работе интерната.

Напомним: Куприянов с июня 2024 года находится в московском СИЗО из-за обвинений в получении крупной взятки.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Коррупция#Новости#Марьяновка
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