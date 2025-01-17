Прокуратура потребовала изъять квартиру у одного из фигурантов дела Куприянова

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев потребовал через суд обратить в доход государства квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую дочери экс-директора Марьяновского психоневрологического интерната. Это жилье площадью 70 квадратных метров было куплено в 2023 году за 18,4 млн рублей, причем у покупательницы на тот момент было меньше года трудового стажа, а какие-то источники дохода помимо зарплаты отсутствовали.