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Posted 17 января, 04:19

Published 17 января, 04:19

Modified 17 января, 04:46

Updated 17 января, 04:46

Владимир Путин изменил список омского судейского сообщества

Президент России Владимир Путин утвердил новых судей в Омской области

17 января 2025, 04:19
Фото: 1MI. Владимир Путин изменил список омского судейского сообщества
Судей назначили на шестилетний срок полномочий.

16 января 2025 года президент России Владимир Путин подписал Указ №23
«О назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Липецкой области», в котором были закреплены изменения в омском судейском сообществе.

Указ "О назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Липецкой области"
Указ «О назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Липецкой области»
Указ "О назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Липецкой области". Фото: Официальный портал правовой информации

Согласно документу, на 6-летний срок полномочий были назначены новые судьи. Так, Надежда Погребная назначена судьей Омского областного суда. Кроме того, Мария Писарчук утверждена судьей Москаленского районного суда.

Напомним, ранее Город55 писал, что в Омкой области адвокаты помогли 30 тысячам омичей в прошлом году.

Громкие дела: в 2024 году адвокаты помогли 30 тысячам омичей
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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Суд#Владимир Путин#Судья#Назначение судей#Судебная система
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