Президент России Владимир Путин утвердил новых судей в Омской области

Posted 17 января, 04:19
Published 17 января, 04:19
Modified 17 января, 04:46
Updated 17 января, 04:46
16 января 2025 года президент России Владимир Путин подписал Указ №23
«О назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Липецкой области», в котором были закреплены изменения в омском судейском сообществе.
Согласно документу, на 6-летний срок полномочий были назначены новые судьи. Так, Надежда Погребная назначена судьей Омского областного суда. Кроме того, Мария Писарчук утверждена судьей Москаленского районного суда.
Напомним, ранее Город55 писал, что в Омкой области адвокаты помогли 30 тысячам омичей в прошлом году.