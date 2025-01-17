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Posted 17 января, 15:58

Published 17 января, 15:58

Modified 17 января, 16:01

Updated 17 января, 16:01

Премьеру сериала «Минута тишины» посетили российские кинозвезды

Премьеру сериала «Минута тишины» посетили российские кинозвезды

17 января 2025, 15:58
Фото: Александр Мурашкин.
В кинотеатре «Пионер» была организована премьера проекта «Минута тишины», который будет транслироваться на Первом канале с 20 января.

Как сообщает tass.ru, в презентации картины участвовали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, автор идеи, основатель «Интерроса» Владимир Потанин, продюсер Игорь Толстунов и команда специалистов, которые снимали сериал.

«Минута тишины» — драма-детектив в десяти эпизодах, основанная на ряде событий из мира большого бизнеса.

Главным действующим лицом сериала стал влиятельный бизнесмен Валерий Королев, которого сыграл Евгений Цыганов. По сюжету после землетрясения в исламском Наристане был найден мужчина с амнезией. До того как станет ясно, что это один из наиболее богатых российских предпринимателей, ему вместе с психологом МЧС Марией Стрельцовой, образ которой на экране воплотила Ольга Лерман, придется пуститься в бега из-за преследования спецслужб, попутно пытаясь понять, кто он и с какой целью прибыл в Наристан.

За съемку кинопроекта отвечал режиссер Илья Шеховцов, сценаристом выступил Илья Тилькин. В касте актеров стоит выделить Сергея Газарова, Андрея Смирнова, Артема Ткаченко, Марию Мацель, Владислава Тирона, Павла Ворожцова, Романа Мадянова. А титулованный хоккеист Александр Овечкин появился на экране в качестве камео.

«Минута тишины» представляет собой историю про выбор, шанс и неожиданный жизненный поворот в судьбе человека, жизнь которого разделилась на до и после той самой «минуты тишины». По словам Ильи Шеховцова, за эти 60 секунд у главного действующего лица случается кардинальная переоценка его привычной системы ценностей.

Как отмечает исполнитель главной роли, главная мысль данного сериала — исполнение мечты. Если обычно считается, что человек не меняется, то этот показанный на экране случай — именно про то, как человек изменился.

Сергей Газаров также добавил от себя, что общество обычно видит лишь исключения на нижнем слое восприятия, а в остальном мир финансов — это про реальные шаги и развитие. И в этой истории создатели сериала попытались отобразить именно реальный верхний слой бизнесменов.

Владимир Потанин, комментируя данный кинопроект, добавил, что ранее он всегда считал предпринимателей в нашей стране недооцененной профессией. При этом он отмечает, что сейчас наряду с докторами, педагогами, металлургами и космонавтами отечественные предприниматели оказывают большое влияние на развитие страны, помогают избавиться от безработицы, создавая новые рабочие места, выплачивают работникам достойные зарплаты и помогают им расти профессионально.

#Общество
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