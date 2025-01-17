Премьеру сериала «Минута тишины» посетили российские кинозвезды

Главным действующим лицом сериала стал влиятельный бизнесмен Валерий Королев, которого сыграл Евгений Цыганов. По сюжету после землетрясения в исламском Наристане был найден мужчина с амнезией. До того как станет ясно, что это один из наиболее богатых российских предпринимателей, ему вместе с психологом МЧС Марией Стрельцовой, образ которой на экране воплотила Ольга Лерман, придется пуститься в бега из-за преследования спецслужб, попутно пытаясь понять, кто он и с какой целью прибыл в Наристан.