Премьеру сериала «Минута тишины» посетили российские кинозвезды

Posted 17 января, 15:58
Published 17 января, 15:58
Modified 17 января, 16:01
Updated 17 января, 16:01
Как сообщает tass.ru, в презентации картины участвовали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, автор идеи, основатель «Интерроса» Владимир Потанин, продюсер Игорь Толстунов и команда специалистов, которые снимали сериал.
«Минута тишины» — драма-детектив в десяти эпизодах, основанная на ряде событий из мира большого бизнеса.
Главным действующим лицом сериала стал влиятельный бизнесмен Валерий Королев, которого сыграл Евгений Цыганов. По сюжету после землетрясения в исламском Наристане был найден мужчина с амнезией. До того как станет ясно, что это один из наиболее богатых российских предпринимателей, ему вместе с психологом МЧС Марией Стрельцовой, образ которой на экране воплотила Ольга Лерман, придется пуститься в бега из-за преследования спецслужб, попутно пытаясь понять, кто он и с какой целью прибыл в Наристан.
За съемку кинопроекта отвечал режиссер Илья Шеховцов, сценаристом выступил Илья Тилькин. В касте актеров стоит выделить Сергея Газарова, Андрея Смирнова, Артема Ткаченко, Марию Мацель, Владислава Тирона, Павла Ворожцова, Романа Мадянова. А титулованный хоккеист Александр Овечкин появился на экране в качестве камео.
«Минута тишины» представляет собой историю про выбор, шанс и неожиданный жизненный поворот в судьбе человека, жизнь которого разделилась на до и после той самой «минуты тишины». По словам Ильи Шеховцова, за эти 60 секунд у главного действующего лица случается кардинальная переоценка его привычной системы ценностей.
Как отмечает исполнитель главной роли, главная мысль данного сериала — исполнение мечты. Если обычно считается, что человек не меняется, то этот показанный на экране случай — именно про то, как человек изменился.
Сергей Газаров также добавил от себя, что общество обычно видит лишь исключения на нижнем слое восприятия, а в остальном мир финансов — это про реальные шаги и развитие. И в этой истории создатели сериала попытались отобразить именно реальный верхний слой бизнесменов.
Владимир Потанин, комментируя данный кинопроект, добавил, что ранее он всегда считал предпринимателей в нашей стране недооцененной профессией. При этом он отмечает, что сейчас наряду с докторами, педагогами, металлургами и космонавтами отечественные предприниматели оказывают большое влияние на развитие страны, помогают избавиться от безработицы, создавая новые рабочие места, выплачивают работникам достойные зарплаты и помогают им расти профессионально.