Повалил дым из вагона электрички: на вокзале в Омске произошло ЧП

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили об инциденте, произошедшем накануне вечером. Около 19 часов 16 января задымился один из вагонов электрички Омск-Исилькуль. Предварительно, причиной этого стала техническая неисправность электрооборудования. Видео с задымившимся вагоном опубликовали в одном из местных пабликов.