Повалил дым из вагона электрички: на вокзале в Омске произошло ЧП

Posted 17 января, 09:24
Published 17 января, 09:24
Modified 17 января, 09:26
Updated 17 января, 09:26
В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили об инциденте, произошедшем накануне вечером. Около 19 часов 16 января задымился один из вагонов электрички Омск-Исилькуль. Предварительно, причиной этого стала техническая неисправность электрооборудования. Видео с задымившимся вагоном опубликовали в одном из местных пабликов.
Пассажиров переместили в соседний вагон, а задымление оперативно устранили. При этом удалось обойтись без задержек в движении подвижного состава. Транспортная прокуратура займется проведением надзорных мероприятий по факту произошедшего и установлением всех обстоятельств.
Ранее Город55 писал, что между Омском и Новосибирской областью в этом году будет курсировать ежедневная электричка. График изменили из-за возросшего спроса на поездки.