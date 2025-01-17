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Posted 17 января, 09:24

Published 17 января, 09:24

Modified 17 января, 09:26

Updated 17 января, 09:26

Инцидент произошел вечером 16 января

Повалил дым из вагона электрички: на вокзале в Омске произошло ЧП

17 января 2025, 09:24
Фото: gorod55.ru. Инцидент произошел вечером 16 января

На станции в Омске задымилась электричка

Электропоезду предстояло проследовать до Исилькуля.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили об инциденте, произошедшем накануне вечером. Около 19 часов 16 января задымился один из вагонов электрички Омск-Исилькуль. Предварительно, причиной этого стала техническая неисправность электрооборудования. Видео с задымившимся вагоном опубликовали в одном из местных пабликов.

Задымление вагона в Омске
Задымление вагона в Омске. Фото: Скриншот видео ВКонтакте «Омск Live»

Пассажиров переместили в соседний вагон, а задымление оперативно устранили. При этом удалось обойтись без задержек в движении подвижного состава. Транспортная прокуратура займется проведением надзорных мероприятий по факту произошедшего и установлением всех обстоятельств.

Ранее Город55 писал, что между Омском и Новосибирской областью в этом году будет курсировать ежедневная электричка. График изменили из-за возросшего спроса на поездки.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Поезд#Железная дорога#Новости#Исилькуль#Вокзал#Задымление
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