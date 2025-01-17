«Почта России» и РЖД совместно расширяют географию почтовых контейнерных поездов

Сотрудничество предполагает внедрение передовых технологий и расширение географии перевозок по ключевым направлениям. Так, одной из главных задач на 2025 год объявлено расширение использования технологии «грузовой конструктор». Она обеспечивает возможность оперативно отцеплять и прицеплять фитинговые платформы с контейнерами в пути следования на крупных станциях. Это способствует существенному ускорению доставки почтовых и коммерческих грузов. Все поезда ходят по специально разработанному расписанию, пишет newizv.ru.