«Почта России» и РЖД совместно расширяют географию почтовых контейнерных поездов

Posted 17 января, 18:01
Published 17 января, 18:01
Modified 17 января, 18:01
Updated 17 января, 18:01
Сотрудничество предполагает внедрение передовых технологий и расширение географии перевозок по ключевым направлениям. Так, одной из главных задач на 2025 год объявлено расширение использования технологии «грузовой конструктор». Она обеспечивает возможность оперативно отцеплять и прицеплять фитинговые платформы с контейнерами в пути следования на крупных станциях. Это способствует существенному ускорению доставки почтовых и коммерческих грузов. Все поезда ходят по специально разработанному расписанию, пишет newizv.ru.
Новые маршруты предполагают направления от Ворсино (Калужская область) до Иркутска, от Люберец (Московская область) до Угловой (Приморский край) и другие варианты. Помимо этого, есть планы на запуск международного маршрута Хуньчунь (КНР) — Москва.
По данным Михаила Волкова, благодаря сотрудничеству с РЖД компании удалось серьезно развить железнодорожные почтовые перевозки. В сентябре стало известно о запуске нового системного проекта по ускоренной логистике сборных грузов с Дальнего Востока.
«Уверен, объединив усилия, мы сможем занять значимую долю на рынке логистики в этом секторе», — отметил Михаил Волков.
В 2023 году был запущен совместный проектный офис, который подготовил более 20 инициатив. В их числе — запуск новых трансграничных маршрутов, ускорение доставки крупногабаритных грузов и внедрение цифровых платформ для удобства клиентов.
Одним из успешных проектов называют запуск железнодорожного маршрута для международных отправлений между китайским городом Хуньчунь и российскими городами Владивосток и Новосибирск. А в 2024 году компании также провели внедрение сервиса доставки крупногабаритных грузов из Уссурийска в Москву почтовыми вагонами.
Как рассказал гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, обе сотрудничающие компании обладают весомыми ресурсами. Объединяя возможности, они получают значительный мультипликативный эффект. При этом взаимодействие строится на базе самых современных цифровых платформ.